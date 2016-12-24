Пьяная ночная поездка в машине унесла жизни двух молодых девушек

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Ночью 1 сентября компания из пяти человек в Ельниковском районе решила прокатиться на машине. За руль авто Geely Emgrand уселся 35-летний водитель, до этого успевший хорошенько отпраздновать со спиртным начало осени.
Выпитое самым пагубным образом сказалось на манере вождения. Управляя автомобилем, молодой человек не справился с управлением и на скорости слетел в кювет на автодороге Ковылкино - Краснослободск - Ельники - Первомайск. Иномарка перевернулась и мгновенно превратилась в груду искореженного металла. Серьезные травмы получили все находившиеся в авто люди. Но водитель и два пассажира - 17-летний парень и 42-летний мужчина - остались в живых, а вот две девушки 17 и 27 лет скончались еще до приезда скорой помощи.
По факту произошедшего сейчас проводится проверка. В ГИБДД региона отметили, что на месте аварии выявлен недостаток транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети - отсутствие горизонтальной линии разметки.
Пресс-конференция, посвященная развитию системы здравоохранения, состоялась в республиканском пресс-центре во вторник, 6 августа. Спикером...
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