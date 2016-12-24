9-летний Кирилл Кемайкин спас из огня трехлетнюю сестренку

Не успели в Саранске утихнуть страсти после нашумевшей истории о чудесном спасении полицейскими шестимесячной девочки, как появился новый герой! На этот раз им стал 9-летний Кирилл Кемайкин. Мальчик вытащил из огня свою трехлетнюю сестренку. «Он наш герой, наш спаситель!» - говорит мама Кирилла.

28 августа в Дубенском районе случился страшный пожар. О том, что в селе Ардатово на улице Советской горит жилой дом, спасателям стало известно в 11 часов 04 минуты. Пожарные расчеты немедленно выехали на место происшествия. К моменту их прибытия открытым пламенем были охвачены крыша и обшивка дома.

В тот момент, когда пожар только начинался, в доме находились дети. Их мама была на работе, а отец занимался ремонтом в бане. Кирилл смотрел телевизор, его сестра спала в соседней комнате. Почуяв запах гари, ребенок пошел на кухню посмотреть, что могло послужить источником неприятностей. Жилые помещения при этом быстро заполнялись дымом. Выйдя в коридор, ребенок увидел страшную картину - там уже бушевал огонь. Кирилл не испугался и побежал в комнату за сестрой. Чтобы спастись, он разбил кухонное окно кулаком и вытащил через проем 3-летнюю сестренку.

Героизм юного спасателя решил поощрить Глава Мордовии Владимир Волков. Благодарность руководителя республики Кириллу на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, вручил глава Дубенского района Сергей Плешаков. Кроме благодарственного письма мальчик получил в подарок часы, рюкзак с канцелярскими товарами, спортивную экипировку и билет на матч молодежных сборных команд России и Сербии, который состоится в Саранске 6 сентября. Также лидер региона распорядился об оказании материальной помощи пострадавшей семье.