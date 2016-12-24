Олег Тактаров: «Мне интересно сделать какой-то исторический проект!»

У Олега Тактарова нынешний год выдался урожайным - в творческом плане, разумеется. Только что вышел в прокат фильм «Последнее испытание» режиссера Алексея Петрухина, где Олег играет силовика, переговорщика с террористами. А в июле Тактаров представил зрителям киноленту «До скорой встречи», где тоже исполняет одну из главных ролей. Кроме того, сейчас в производстве находится сразу несколько телевизионных сериалов: «Технарь», «Отчаянные», «Остров обреченных» и ряд других, которые будут показаны в ближайшее время на различных федеральных каналах. Олег Тактаров прекрасно смотрится в фильмах абсолютно разных жанров - будь то драматический сериал «Скорая помощь» (НТВ) или даже сказка «Конек-Горбунок», которую скоро увидят зрители…

Он не только актер и прославленный спортсмен (экс-чемпион мира по смешанным боевым искусствам), но еще и режиссер, и продюсер, и даже телеведущий. Многие помнят, как Олег Тактаров с Верой Брежневой вел на Первом канале шоу «Специальное задание».

Сейчас артист, кроме съемок, занимается международным фестивалем мотивационного кино и спорта «BRIDGE of ARTS», который раньше проходил в Ростове и готовится к переезду в другой город.

«Я все сделал по-настоящему»

- Олег, в прокат выходит фильм «Последнее испытание» - история о том, как террористы захватили Дом культуры во время спектакля и удерживали там заложников. Среди них были две учительницы, которые пришли на представление вместе со своими учениками, - эти роли исполнили Ирина Купченко и Ирина Алферова. Как вы думаете: как наш зритель, помня печальные события «Норд-Оста», воспримет это кино?

- До премьеры фильм был показан на различных фестивалях, в том числе и на «BRIDGE of ARTS», и я могу судить по тому, как люди реагировали, выходя из кинозала. В Ростове после просмотра на Алексее Петрухине, режиссере фильма, висели две плачущие девушки - как потом выяснилось, учительницы. Это означает, что мы достучались до их сердец. Мы все вложили в этот фильм душу. Все было по-настоящему - в профессиональном плане, я имею в виду. Я тоже все сделал по-настоящему - так, как это было бы в реальной жизни.

- Вы там играете переговорщика. Как-то готовились к этой роли?

- Да, готовился. Подбирал образ. Для себя я подумал, что мой герой должен выглядеть как… Как будто это Чарльз Бронсон (голливудский киноактер, больше всего известный в России по фильму «Великолепная семерка». - прим. авт.) и Евгений Леонов в одном лице. При этом мой герой привык рисковать жизнью - для него это не геройство, а просто работа такая… Бывает так, что собой доволен, своей ролью… Редко такое бывает, но в этом фильме доволен…

«Родина у нас одна!»

- Недавно вышел еще один фильм с вашим участием - «До скорой встречи», где вы сыграли одну из главных ролей. Это романтический фильм про футболиста. Чем он вас привлек? Мы привыкли больше видеть вас в детективных историях, боевиках…

- Это международный проект, сценаристом и одним из продюсеров является Женя Танаева. Я не мог не поддержать нашу соотечественницу. Кроме того, я никогда не сталкивался с таким проявлением воли и характера, уверенности в себе, как у нее. Она написала сценарий, училась в актерской школе, она верила в этот проект и смогла сделать это кино. Я знаю такой случай еще только один - когда Сильвестр Сталлоне написал «Рокки» и сделал его.

- Фильм снимался в Санкт-Петербурге и Лос-Анджелесе. А вы какой город выбрали бы для жизни - именно для себя?

- Я не люблю эти разговоры, потому что у меня девиз: Родина у нас одна! И это - вся наша планета. Если в 90-е годы еще можно было задать такой вопрос, то сейчас я считаю, что в этом есть какой-то подвох. Актуальности в этом точно нет.

«Самое ценное я оберегаю»

- Про вашу личную жизнь, про нынешнюю семью крайне мало информации, а сейчас и вовсе нет новостей на эту тему. Вы целенаправленно это скрываете?

- Я считаю, что не надо вмешиваться в личную жизнь. Не надо рассказывать о том, что происходит в семье, лучше такое никак не комментировать. Самое ценное я скрываю и оберегаю.

- А как тогда относитесь к тому, что про вас могут, например, написать какую-то скандальную новость или то, что вообще не соответствует действительности?

- Сейчас спокойно реагирую. Одно время меня что-то задевало, а сейчас я научился лавировать - командовать, скажем так, своей пиар-судьбой. То есть я научился давать информацию, которую считаю необходимой.

«На площадке я немного деспот!»

- Вы были и продюсером, и сценаристом, и режиссером. Вам что ближе: просто играть роль или командовать на площадке?

- Лучше пусть я буду командовать на площадке, потому что я немного деспот! (Смеется.) Если мне проект нравится, то я буду твердо идти до конца, вложусь в него по максимуму и буду требовать такой же отдачи у всех на площадке.

- Вы готовы еще работать как продюсер? Что было бы интересно в этом плане?

- Конечно, есть такие задумки. Мне интересна спортивная история, интересно что-то сделать про самбо. И интересно сделать какой-то исторический проект. Посмотрим, что из этого получится…

- Вы снялись в сказочной истории «Конек-Горбунок». Кого там играете?

- Воеводу. Мне кажется, что очень хорошо получилось, мы уже все отсняли. У меня были потрясающие партнеры: Михаил Ефремов - он играет царя, а Ян Цапник - спальника (придворный чин - прим. авт.).

«Переделать так, чтобы было красиво!»

- Когда вы снимались в голливудских фильмах, когда вам предлагали там роли - вас не обижало то, что русские актеры часто получают какие-то стереотипные, одинаковые роли?

- Меня лично ничего не обижало. У меня все было прекрасно, мне нравились все роли. Я из всего делал конфетку. Мне нравилось - прочитать одно в сценарии, увидеть, что хотят сделать очередной штамп, - и взять все это переделать так, чтобы было красиво!

- Какие фильмы вам по жанру ближе?

- Не имеет значения жанр фильма, да и роль тоже. Тут главное - профессионализм. Если ты на площадке работаешь с прекрасными режиссером, артистами и другими людьми, которые напрямую заняты съемочным процессом, - это настоящее удовольствие!

- Спорт остался в вашей жизни - или вы уже полностью посвятили себя кино?

- Преподаю, провожу семинары. Но большая часть времени, конечно же, проходит в кино. Но я хотел бы себя попробовать в другом. Как сказал Аль Пачино: «Я теперь достаточно богат, что могу играть в театре». Вот у меня то же самое…

«Не хочу ничего говорить заранее»

- Вы, когда шли к своей мечте о работе в кино, брались за многие проекты… Сейчас ни о чем не жалеете?

- Может быть, немного жалко, что иногда брал не те фильмы. В какой-то момент у меня был выбор, но я, например, подряд сделал три блокбастера вместо того, чтобы сконцентрироваться на ролях, которые могли бы быть номинированы на «Оскар». А я тогда немного погнался за деньгами, пиаром, успехом… У меня и сейчас есть несколько проектов, но я стараюсь о них не говорить. Потому что я очень суеверный. Как только начинаешь говорить - так сразу все слетает! Я даже про фестиваль не хочу ничего говорить заранее. Хотелось бы заорать на всю вселенную - сказать, какой я молодец, что сумел все преодолеть. Но лучше промолчу…