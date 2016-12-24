«Мы строили не просто школу, а настоящий центр образования!»

2 сентября Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в открытии двух новых школ республики

Строительство «храма знаний» в поселке Умет Зубово-Полянского района осуществлялось в рамках национального проекта «Образование». На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделено в общей сложности почти 207 миллионов рублей. В первый день нового учебного года за парты здесь сели 245 учеников, 18 из них - первоклассники. Заниматься с ними будут 28 педагогов, среди которых, что примечательно, есть и местные выпускники.

«Просьбы о возведении школы в Умете звучали неоднократно, - напомнил руководитель региона на торжественной линейке. - Об этом, в частности, говорилось в ходе предвыборных встреч. Да и письменных обращений поступило немало. Благодаря поддержке Президента страны Владимира Путина, большой совместной работе с федеральным центром мы выполнили данный наказ».

По замыслу новая школа в Умете будет информационно-технологической. На деле это означает, что она станет своеобразным филиалом саранского технопарка, точнее - «Кванториума», или молодежного его «крыла». Соответственно, и заниматься тут смогут не только местные ребятишки, но и воспитанники других учебных заведений района.

Оборудование - самое современное. Причем им оснащены не только кабинеты информатики и робототехники, но также биологические, химические и физические лаборатории, лингвистические кабинеты и даже мастерские. Так, для проведения уроков труда у мальчиков закуплен уникальный лазерно-гравировальный станок. Почти такой же, к слову, сегодня работает в самом технопарке. Девочки же будут учиться шить и вышивать на компьютеризированных машинках. А в кабинете кулинарии - определять в том числе и… чистоту кухонного инвентаря.

Впрочем, как подчеркнул Глава Мордовии, нацпроект «Образование» призван воспитывать всесторонне развитых людей: «Мы старались сделать так, чтобы школьникам, учителям и родителям было удобно и комфортно в новом здании, чтобы они чувствовали себя в полной безопасности. И не только во время учебного процесса и на переменах. В школе планируется открыть множество спортивных секций, кружки робототехники и швейного дела, хореографическую и театральную студии».

Владимир Волков также добавил, что сегодня ставится задача довести качество образования в сельских школах до уровня самых лучших столичных учебных заведений: «В Умете, думаю, ее выполнят очень скоро. В новой школе работают талантливые педагоги, подготовившие нескольких победителей республиканских конкурсов и олимпиад».

Не менее амбициозный образовательный проект реализуется сейчас и в Краснослободске. В первый день нового учебного года здесь распахнула свои двери еще одна школа. Она построена в историческом центре города, в непосредственной близости от дома купца Севастьянова и Троицкого собора.

Ее оснащению, внешнему и внутреннему убранству могли бы позавидовать, пожалуй, элитные частные гимназии. Здесь есть все - от мощных компьютеров и интерактивных досок до актового и физкультурного залов, стадиона, столовой. В ближайшее время начнет свою работу центр инновационного творчества «Проекториум» - то есть местный аналог детского технопарка. Работа его будет организована по пяти основным кластерам, образующим «единое пространство для занятий научной и исследовательской деятельностью, выходящей за рамки учебных программ». Здесь дети - только вдумайтесь! - будут постигать азы программирования, 3D-моделирования, модельной робототехники и инженерной графики. А еще - создавать готовые прототипы.

Открытие нового учебного заведения краснослободцы ждали с особым нетерпением. Ровно настолько, что желание учиться в нем выразили более 540 человек (хотя изначально оно было рассчитано на 450 мест). В результате сформировать пришлось аж 24 класса! Впрочем, удивляться тут нечему. Во-первых, это первый образовательный объект, построенный в районе «с нуля» за последние 30 лет. Во-вторых, многие уроженцы и жители города сами когда-то обучались в старом здании школы № 1, где некогда размещалось духовное училище. Среди ее выпускников, к слову, и нынешний Глава РМ Владимир Волков.

«Мы строили не просто школу, а настоящий центр образования! - отметил он на церемонии открытия. - Устремившимся в будущее маленьким обитателям новостроя предстоит приумножить лучшие традиции, сохранив при этом духовность, культуру и бережное отношение к прошлому. Теперь у ребят появится возможность еще лучше готовиться к республиканским, всероссийским и международным предметным олимпиадам, состязаниям, конкурсам».

Заметным подспорьем станет и накопленный опыт работы. С 2012 года школа № 1 является центром дистанционного обучения. В ходе организованных видеоконференций учащиеся и педагоги общаются с преподавателями вузов республики. Кроме того, здесь на практике отрабатываются новые идеи и инициативы. К примеру, фестиваль профессий Juniorskills привлекает на площадку школы все больше желающих проявить себя в выбранной профессии.

«Впредь мы намерены сдавать в строй, как минимум, по одной школе ежегодно, - заявил Глава Мордовии. - В следующем году, скажем, откроем сразу две - в селах Дракино Торбеевского и Аксеново Лямбирского районов. А все потому, что потребность в них постоянно увеличивается. Растет число учеников, что не может не радовать. Только в нынешнем году за парты сядет на 810 детей больше, нежели в прошлом».