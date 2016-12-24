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В Саранске в день игры молодежных сборных России и Сербии подготовлена большая развлекательная программа
Российский футбольный союз при содействии Правительства Мордовии подготовил масштабную развлекательную программу, приуроченную к матчу квалификационного этапа чемпионата Европы 2021 года среди молодежных сборных команд. 6 сентября на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске сразятся наиболее перспективные футболисты России и Сербии, и эта игра станет стартовой в новом отборочном цикле. Начало увлекательного поединка - в 19:00.
Напомним, что футболисты молодежной сборной России приедут в Саранск в боевом составе. Под российским триколором в столице Мордовии выступят представители ведущих клубов нашей страны - молодые звезды «Краснодара» Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов и Иван Игнатьев, спартаковец Александр Максименко, армейцы Федор Чалов и Иван Обляков и многие другие футболисты, успевшие, несмотря на возраст, заслужить себе имя в российском футболе.
За три часа до начала матча центром большого спортивного праздника станет площадь возле стадиона «Мордовия Арена». На ее территории зрители смогут попробовать свои силы на мини-футбольной площадке - в соперничестве с послами сборной России во главе с легендарным Андреем Тихоновым, отведать настоящую сербскую кухню, послушать выступление популярной музыкальной группы «GAYAZOV$ BROTHER$».
Кроме того, впервые для наших болельщиков РФС организует прямую трансляцию матча национальной команды - прямо в чаше стадиона, на информационных табло. И здесь уместно напомнить, что в этот день в Глазго пройдет отборочный матч Чемпионата Европы 2020 года между командами России и Шотландии, который начнется в 21:45 по московскому времени. Сразу по окончании встречи молодежных команд болельщиков ждет конкурсная программа, а затем - публичный просмотр матча. С подробностями развлекательной программы, информацией по билетам и прочими тонкостями можно дополнительно ознакомиться на сайте matchday.rfs.ru.
Развлекательная программа на площади у входных групп GATE 3 и GATE 4:
16:30. Начало запуска зрителей.
16:30 - 19:00. Зона тематического фудкорта сербской и мордовской кухни.
16:30 - 18:40. Музыкальная и развлекательная программа на сцене. DJ-сеты, чирлидинг, выступление фольклорного коллектива «Торама».
16:30 - 18:40. Шатровая фан-зона Республики Сербия. Творческое пространство с мастер-классами.
16:30 - 18:40. Зона бесплатного барбершопа и аквагрима.
16:30 - 19:00. Зона работы Почты сборной России.
16:30 - 19:00. Зона развлекательных активностей партнеров РФС.
17:00 - 18:00. «Матч со звездами». Серия поединков болельщиков с послами сборной России (Андрей Тихонов и компания).
17:00 - 18:30. Автограф-сессии послов сборной России.
18:00 - 18:40. «До встречи на танцполе!». Выступление музыкальной группы «GAYAZOV$ BROTHER$».
18:35 - 18:45. Разогрев болельщиков ведущим от бровки.
18:49 - 18:52. Танцевальный флешмоб команды чирлидинга. Номер коллектива мажореток.
18:52. Вынос флагов стран - участниц матча.
18:55 - 18:58. Гимны России и Сербии в исполнении оркестра.
19:00. Старт матча.
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В Саранске 6 сентября на отдельных участках улиц будет временно ограничено движение транспортных средств
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения международного матча в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы по футболу 2021 года между молодежными командами России и Сербии на стадионе «Мордовия Арена»
6 сентября с 16:00 до 23:00, в целях организации пешеходного движения на стадион «Мордовия Арена», будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:
по ул. Коммунистической от проспекта Ленина до улицы Волгоградской,
по ул. Волгоградской от ул. Коммунистической до ул. Короленко,
по проспекту Российской Армии.
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб.
С 16:00 до 23:00 6 сентября будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:
по ул. Рабочей от ул. Советской до ул. Коммунистической и от ул. Коммунистической до дома № 34 по ул. Рабочей,
по ул. Володарского от ул. Советской до ул. Коммунистической.
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также транспортные средства, собственниками (владельцами) которых являются физические лица, зарегистрированные в жилых домах, расположенных на указанных участках улиц;
на участке дороги от ул. Крупской до ул. Коммунистической (выезд с кольцевой развязки на ул. Коммунистическую).
С 16:00 до 23:00 6 сентября будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств
по дублерам ул. Севастопольской от дублера ул. Кочкуровской до проезда вдоль реки Тавла (четная и нечетная стороны).
Исключение составит общественный транспорт, транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также транспортные средства, собственниками (владельцами) которых являются физические лица, зарегистрированные в жилых домах, расположенных на участках указанных улиц, и на улицах, пересекающихся с участками указанных улиц.
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В день футбольного матча между молодежными командами России и Сербии в Саранске изменятся маршруты общественного транспорта
В день проведения футбольного матча между молодежными командами России и Сербии - 6 сентября - в Саранске изменятся схемы движения общественного транспорта. Изменения в маршрутах движения автобусов, троллейбусов и микроавтобусов произойдут с 16:00.
Автобусные маршруты:
- №№ 1, 32 и 40 будут следовать по улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычным маршрутам;
- №№ 4, 7, 13, 17 и 31 будут следовать по улице Полежаева, проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычным маршрутам;
- №№ 15, 16, 28, 37, 44 и 45 проследуют по улице Полежаева, проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова и далее по своим маршрутам;
- №№ 19, 22, 24 и 35 будут следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на улицу А. Невского и далее по действующим маршрутам;
- №№ 36 и 38 проследуют от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Б. Хмельницкого, Серова с выходом на улицу Севастопольскую и далее по действующим маршрутам;
- № 5 будет осуществлять движение без заезда во 2-й микрорайон ЖК «Юбилейный»;
- №№ 3 и 8 будут следовать по улицам А. Невского, Серова, Б. Хмельницкого с выходом на проспект Ленина и далее по привычному маршруту;
- № 20 вместо улиц Московской и Рабочей будет следовать по улице Севастопольской с выходом на привычный маршрут - улицу Волгоградскую;
- № 27 проследует по улицам Косарева, Т. Бибиной, проспекту 70 лет Октября, улицам Севастопольской, А. Невского и Осипенко;
- №№ 29 и 30 проследуют от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по привычному маршруту.
Автобусы на маршруте № 6 будут заменены на троллейбусы с 6:00.
Троллейбусы по маршруту № 5 будут заменены на автобусы с 6:00. С 16:00 данный маршрут будет следовать от железнодорожного вокзала по проспекту Ленина, улицам Коммунистической, Ботевградской, Старопосадской, А. Невского, Севастопольской и далее по действующему маршруту.
Работа троллейбусного маршрута № 15 и автобусного маршрута № 14 будет приостановлена с 6:00. Вместо троллейбусного маршрута № 15 будет усилена работа автобусного маршрута № 20, вместо автобусного маршрута № 14 будет усилена работа троллейбусного маршрута № 13.
После матча жители Саранска, посетившие матч, смогут добраться до своего места жительства на общественном транспорте с остановок по ул. Полежаева и ул. Коммунистическая, а также на специальных автобусах с ул. Севастопольской на пересечении с пр. Российской Армии, которые проследуют на Химмаш, Светотехстрой и Юго-Запад. Плата за проезд будет осуществляться в соответствии с действующими тарифами.
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