«5 ЖИЗНЕЙ» ХОРОШИХ ВЕЩЕЙ

В современном мире люди потребляют вещей и услуг гораздо больше, чем в прежние времена. Зачастую это приводит к тому, что на свалках оказываются хорошие, а то и практически новые вещи, которые просто надоели или не подошли своим владельцам. Между тем уже много лет назад в Европе родилась идея благотворительных магазинов, позволившая сделать помощь нуждающимся ненавязчивой. В России первый подобный магазин появился в 2010 году - в Санкт-Петербурге, а в 2013-м - и в Москве.

В провинции подобные магазины пока приживаются с трудом, поскольку не являются полноценным бизнесом. В Саранске существует несколько организаций, собирающих гуманитарную помощь. Среди них - пункт приема одежды и обуви «БлагоДарю», расположенный в торговом павильоне возле Центрального рынка. И начавшийся на международной краудфандинговой платформе Boomstarter сбор средств на проект «5 Жизней», на первый взгляд, региону ни к чему. С другой стороны, при общении с населением выясняется, что в деятельности устоявшихся организаций существует ряд пробелов. Это и далеко не всегда удобное время работы таких пунктов, и их откровенная заурядность. Да и элементарное информирование о месте нахождения с разъяснениями, где, когда и что принимают, часто просто отсутствует.

Проект «5 Жизней» - магазин, формат которого позволяет дать вещам второй шанс и попутно оказать целенаправленную помощь тем, кто в ней действительно нуждается. Люди могут здесь подобрать для себя все необходимые вещи - от повседневной одежды и обуви, детских товаров, бытовой химии, предметов посуды и других обыденных вещей до книг и компьютерной техники. Те же, кто пожелает помочь людям, не имеющим большого достатка и испытывающим трудности, сможет приобрести эти же вещи за небольшое пожертвование, которое позволит магазину быть самоокупаемым. О том, как зародилась сама идея проекта «5 Жизней», какие мнения существуют на данный счет и какая сумма необходима для развития проекта, корреспонденту «ВС» рассказала молодой предприниматель Наталья Меркулова.

С квартиры на квартиру

Каждому из нас периодически приходится задаваться вопросом, куда деть различные вещи, накопившиеся на антресолях, и наша собеседница не стала здесь исключением. «Эта идея приходила ко мне неоднократно, учитывая, что за последние 10 лет я переезжала 13 раз - с квартиры на квартиру, а за пределами родной Мордовии - даже из города в город, - пояснила Наталья Меркулова. - Я архитектор по образованию, и мне очень важно, как выглядит мое жилье. Поэтому постоянно приходилось что-то покупать для временного пользования, хотя я бы с удовольствием приобрела вещи, побывавшие в употреблении. Прежде всего, с целью экономии. К тому же в момент переезда сразу же возникает вопрос, куда все это девать».

И если только прислушаться к нашему окружению, таких историй, когда человек не знает, куда ему деть добротную, но уже фактически ненужную вещь, тысячи. Специально искать пункты приема, копаясь в интернете, откровенно говоря, мало кто настроен. Поэтому чаще всего все отправляется в мусор, а ведь могло бы порадовать, возможно, еще не одного человека. Как отметила Наталья Меркулова, выбирая название для своего будущего магазина, она руководствовалась тем, что семь жизней для одной вещи как-то все-таки многовато, две - совсем мало, а вот пять, пожалуй, самое оптимальное число.

Boomstarter

На сегодняшний день, благодаря сбору средств на международной краудфандинговой платформе Boomstarter, для запуска проекта «5 Жизней» накоплено 6% от необходимой суммы. Но в ближайшие месяцы, по словам организатора, будет проводиться активная работа. Первоочередная цель - выйти на представителей бизнеса и власти, так как подготовку к открытию хотелось бы начать уже в этом году.

Посильную помощь «5 Жизням» в настоящее время оказали 162 человека. Одним из тех, кто запомнился организатору сбора, стал молодой человек из Иркутска, который не имеет никакого отношения к Мордовии, но откликнулся один из первых. Все, кто поможет или уже успел помочь реализации проекта, переведя комфортную сумму, получат за нее вознаграждение в виде абонемента на размещение вещей на продажу. Финансовая поддержка необходима для закупки техники и оборудования, а также на первые два месяца аренды помещения. В дальнейшем, по словам организатора, магазин способен выйти на самоокупаемость.

По подсчетам Натальи Меркуловой, всего для реализации проекта требуется 850 тысяч рублей, из которых на покупку оборудования уйдут 325 тысяч, на иную технику - 60, на расходные материалы - 15, на косметический ремонт помещения - 100, на изготовление вывески - 5, на рекламу - 20, на аренду помещения (на 2 месяца) - 70, на зарплату продавцам (на 2 месяца) - 100 тысяч, на комиссию платежной системы (3,5%) - 29,750, на налоги (6%) - 49 215, на непредвиденные расходы, консультации юристов, бухгалтерию, согласование с инстанциями (10%) - 76 035.

Как оказалось, собрать обозначенные средства не так-то просто, так как не каждая платформа идет навстречу. К примеру, «Планета» запрашивает высокий процент - в размере 10%. Но как удалось выяснить Наталье, основателями выбранной ею платформы Boomstarter являются уроженцы Мордовии. Их подход, по ее словам, совершенно иной, и даже можно договориться о некоторых уступках - допустим, продлить время сбора.

На чужих ошибках

«Специально выезжала в Москву, чтобы пройтись по всем благотворительным магазинам и посмотреть, как там все устроено. Консультировалась с владельцами, что позволяет им оставаться на плаву и с чем приходится сталкиваться, - рассказала Наталья Меркулова. - В Поволжье, насколько мне известно, подобные магазины существуют в Самаре и в Нижнем Новгороде. В ближайшее время намереваюсь там обязательно побывать. Но одно могу сказать точно: нет единого рецепта, как создать такой магазин. В различных регионах нашей страны менталитет у населения разный, и этот фактор тоже нельзя не принимать во внимание. Франшиз благотворительных магазинов не существует. В будущем, если все наладится, хотелось бы открыть филиалы в райцентрах. Но пока не будет запущен первый магазин, о перспективах рассуждать рано».

Учитывая, что у нас достаточно распространены секонд-хенды, в такую затею готов поверить не каждый. Но организатор проекта твердо верит в добрые сердца людей и постарается сделать так, чтобы у ее магазина было ключевое отличие - богатый ассортимент должен соседствовать с комфортом (современный сервис, удобные примерочные, приятная музыка, вежливый персонал). Не исключено, что наиболее активным покупателям, выбравшим большой объем товаров, будет предоставляться услуга бесплатного такси. «После того как вещи попадут в магазин, предполагается их обработка, и только после этого они попадут на прилавок», - подчеркивает Наталья Меркулова.

Мария ЕРИНА