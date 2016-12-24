Петр Тултаев: «За каждое вырубленное здесь дерево этот гражданин ответит»

Мэр Саранска вступился за дубовую рощу на улице Гончарова и пристроил бездомного котенка

Самоуправство некоторых жителей Саранска порой повергает в легкий шок: от того, как можно такое придумать и тем более свершить. Недавний случай, произошедший на улице Гончарова Саранска, шокировал не только местных жителей, но и руководство Администрации Саранска. Настолько, что субботним утром Глава Саранска Петр Тултаев направился в этот район, чтобы лично убедиться в происходящем и обсудить сложившуюся ситуацию с людьми.

А случилось здесь вот что. Некий гражданин, имея на руках документы, полученные им неизвестным образом и датированные началом 90-х годов, присвоил себе участок муниципальной земли в обход Администрации города, оформив его через Росреестр. Данный участок примыкает к частной жилой застройке по улице Гончарова и представляет собой дубовую рощу. Деревья, растущие здесь, абсолютно здоровые, возраст наиболее взрослых из них - не менее 50 лет.

Как только на руках у гражданина оказались документы, подтверждающие его собственность на участок, он приступил к ужасающим действиям: одним днем он вырубил на этом участке несколько десятков деревьев, расправившись сначала с наиболее молодыми растениями. Тревогу забили местные жители.

Об этой ситуации стало известно мэру Саранска Петру Тултаеву. Он сразу же дал поручение подчиненным, курирующим данное направление, выяснить все обстоятельства этого вопроса, а также привлечь к решению этой проблемы сотрудников правоохранительных органов. После этого было принято решение встретиться с местными жителями и объяснить, какие действия будут предприняты по этому вопиющему факту.

Жители ожидали Главу города, тихо обсуждая ситуацию неподалеку от места происшествия. Петр Тултаев начал с разъяснений: «Ранее, когда такие вот участки выделялись от предприятий города в качестве дач, законодательство не требовало уточнения их четких границ. Поэтому сейчас люди находят лазейки, выкупают документы на них по скромной цене, оформляют на кадастровый учет и перепродают. В Саранске уже было несколько подобных случаев, и каждый их таких «лихачей» получил свое наказание. Вероятнее всего, так получилось и в этом случае. Сейчас мы в ситуации разбираемся, собираем необходимые документы, подано соответствующее заявление в правоохранительные органы. Действия этого гражданина, скорее всего, подпадают под уголовную ответственность, судебные органы примут окончательное решение.

Мы заинтересованы в том, чтобы сохранить этот лес, полиция - в том, чтобы найти виновного в незаконной вырубке деревьев».

Глава Саранска также подчеркнул, что уже сейчас по данному факту работают сотрудники полиции. Необходимое разрешение на вырубку деревьев на этом участке гражданин, естественно, не получал.

«Если мы хотим какое-то дерево возле своего же дома срубить, то нам приходится ходить и согласовывать это, и вся процедура очень сложно проходит. А тут такая вольность!» - в возмущении делились своими переживаниями жители.

«Сруб этих деревьев незаконный, и за каждое вырубленное дерево этот человек ответит! Подобные действия предусматривают серьезные штрафные санкции. Нас, чиновников, каждый горазд ругать, но мы в вырубке зеленых насаждений не заинтересованы и никаких разрешений на это не давали. Спасибо вам, что просигнализировали о таком самовольстве. Мы будем держать вас в курсе того, как развивается эта ситуация и какие действия предпринимаются», - еще раз подчеркнул Петр Тултаев.

«Мы вас пока только хвалим, Вы везде участвуете, с людьми проблемы открыто обсуждаете и решаете. Спасибо, что и на наше горе откликнулись», - обнадеженно заговорили люди.

Жители обозначили перед мэром Саранска несколько проблемных вопросов. В частности, они пожаловались на неприятное соседство: посетители расположенной рядом бани по ночам злоупотребляют салютами. Петр Тултаев поручил сотруднику Администрации Саранска, курирующему направление взаимодействия с правоохранительными органами, совместно с полицией навести в этом вопросе порядок.

Кроме того, люди пожаловались на стаи бездомных собак, разгуливающих в этом районе по вечерам. Глава Саранска отреагировал однозначно, обратившись к курирующему этот вопрос заместителю Игорю Бутяйкину: «Будем отлавливать и отправлять в приют».

Собак в это время на улице Гончарова видно не было, но среди толпы крутился жалобно попискивающий худенький черно-белый котенок. «А этого беспризорника я сейчас отвезу в городской приют, как раз туда нам обязательно нужно заехать. Там ему наверняка будет лучше: его и покормят, и в тепле пристроят», - поглаживая котенка, попрощался с местными жителями градоначальник. Через час животное уже оказалось под присмотром сотрудников приюта.

К сожалению, вырубленные дубы на улице Гончарова уже не вернуть, но справедливость восстановлена. А эта ситуация будет уроком для тех, кто хочет получить выгоду не совсем законными способами.



