«Как он поступил с ребенком - так животные не поступают!»

В программе Андрея Малахова на телеканале «Россия» прозвучали откровения матери спасенной в Саранске малышки

История героического спасения шестимесячной малышки из Саранска, которую собственный отец чуть не выбросил из окна, оказалась достойной эфира федерального канала. 29 августа в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия» мама девочки в деталях рассказала о тех драматических событиях и изложила свою точку зрения на произошедшее.

Безумие на балконе

19 августа в пожарно-спасательную часть Саранска поступило сообщение о неадекватном мужчине, который на глазах у всех собирается выкинуть свою маленькую дочь с балкона третьего этажа. Под окнами дома № 64 по улице Севастопольской быстро столпились десятки людей. Они с ужасом наблюдали, как ополоумевший папаша с ножом в руках держит ребенка за ноги и угрожает сбросить его вниз.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они пытались отговорить дебошира от страшной затеи, но тот не унимался и дверь в квартиру не открывал. Полицейские стали по карнизу подбираться к балкону. Увидев это, мужчина тут же предупредил, что расправится с ребенком. Переговоры с ним ни к чему не приводили. Тогда, улучив момент, когда он чуть отодвинется вглубь комнаты, участковый уполномоченный лейтенант полиции Василий Мартынов с коллегами быстро проник в квартиру через балкон. Схватка была скоротечной - угрожавший расправиться с ребенком был нейтрализован полицейскими, а спасенная малышка передана на попечение медиков.

Как потом выяснится, все это безумство устроил 37-летний житель Саранска Дмитрий Иванов, поругавшийся с гражданской женой Татьяной и таким диким образом пытавшийся с ней «поквитаться». За плечами у Иванова - больше десятка судимостей. Среди них фигурируют умышленное причинение вреда здоровью, побои, умышленное уничтожение чужого имущества и ряд других. Первый свой приговор мужчина выслушал уже в 22 года.

Татьяна и Дмитрий были знакомы больше двух лет. Он не мог найти себе места в жизни и часто выпивал, что приводило к скандалам. Время от времени Татьяне так доставалось от кавалера, что она даже обращалась в полицию. Но женщина прощала любимого человека и верила, что рождение ребенка все изменит. Когда в феврале 2019-го у них родилась дочь, пара приняла решение жить вместе. Накануне происшествия семья отмечала крестины малышки и день рождения Татьяны. На следующий день женщина отправилась к своей родственнице в больницу. Дмитрий не терял времени зря и крепко приложился к бутылке, устроив вернувшейся жене «балконный концерт» с убийственными угрозами...

«Я хотела полноценную семью»

Первый вопрос, который Андрей Малахов на шоу адресовал маме малышки: как чувствует себя дочь? «С ней все хорошо. На дочери, слава Богу, ни одной царапины, - заверила Татьяна Иванова. - Первый мой вопрос врачам, когда мы уже ехали в карете скорой помощи: данное происшествие как-то повлияет на психику ребенка? На что мне ответили, что ребенок очень маленький и в этом возрасте дети такие вещи не запоминают. И возможно, ребенок это расценил как некую игру».

«Когда Дима бегал по балкону с Яной на руках, я почему-то была уверена, что зла он ей не причинит, - продолжает женщина. - Он мне ни разу не давал ни малейшего повода думать, что может причинить дочери какой-нибудь вред. Я работала, он сидел с ней, ухаживал. И накормит, и искупает, и погуляет с ребенком. Он был хорошим отцом… После этой истории общественность на меня, конечно, напала. Говорят, зачем Бог дает таким матерям детей. И лишить родительских прав, и на кол посадить. Я боюсь даже с дочерью на улицу выходить, поскольку не хочу вот этого публичного сквернословия… У меня мама умерла, когда мне была пять лет. Отец создал новую семью. Мачеху я называю мамой, она очень хорошая женщина. Я ее очень люблю, уважаю, но тем не менее у них своя семья. Я хотела полноценную семью. У меня сын от первого брака. Он растет без отца, хоть и видится с ним, встречается. Поэтому я и хотела, чтобы моя дочь росла в полноценной семье. Чтобы она не повторила, как я росла, как растет мой сын. Когда дочка родилась, Дима мне говорил: «Я больше никогда не сяду! Я хочу видеть как растет дочь, я хочу ее воспитывать». При этом я не оправдываю его поступок. Но слава Богу, что она не упала вниз, осталась жива-здорова. Ангелы спасли! В воскресенье покрестили, а в понедельник все это произошло».

«У него за плечами два законных брака»

«Я не строила никаких иллюзий. Первый ребенок у меня - сын. Я всегда хотела вторым ребенком именно дочь. В одно время у меня был, можно сказать, бзик: я себе говорила, что если не рожу сама до 35 лет, то возьму девочку из детского дома, - говорит Татьяна Иванова. - И как на меня накинулась общественность сейчас… Я вам могу пояснить, как обстояло дело с алкогольной зависимостью Димы. Мы в этой квартире проживали с марта. Я вам клянусь, что в этой квартире он ни разу не распивал спиртных напитков. Его никто не видел во дворе пьяным. Если чую, что у него организм уже требует, начинается нервозность, я говорю - Дим, езжай к себе домой, погуляй, придешь в себя - возвращайся. Он прекрасно понимал, что дома находится грудной ребенок, что в состоянии алкогольного опьянения я его не переношу. Когда он выпивал, я даже старалась не брать трубку на его звонки…

Я знала, что он уже был судим. Поверьте, я не хочу сейчас оскорбить мужской пол Саранска, но в городе у нас каждый третий алкоголик, каждый третий - судимый. Я не говорю про проблемы выбора и так далее. Но как на отца дочери - я могла на Диму положиться.

У него за плечами два законных брака. Но, как мне говорил сам Дмитрий, что с первой женой, что со второй он расписывался, когда находился в местах не столь отдаленных. Мы познакомились в интернете в «Одноклассниках»… Когда я забеременела от Дмитрия, у меня с ним состоялся разговор. Я ему сказала: ты неоднократно судимый человек, возможно, ребенку это в будущем помешает. Мало ли как сложится судьба в дальнейшем. Поэтому мы вместе решили, что он не будет записан отцом».

«Только дураки работают»

«Татьяна знала прекрасно, за кого выходит замуж, - заявил пришедший в студию отец Дмитрия Александр Иванов. - Знала его судимости, его злодеяния знала. У нее глаза были открыты. Я ему говорил: «Неправильно, сынок, ты живешь, руки от работы испачкаешь - отмоешь, а совесть - нет». А он мне: «Это ты неправильно живешь, вон другие как - машины, деньги в дом несут, а ты…» Но я и сварщиком, и радиомехаником - всему сам научился в жизни без отца. А в нем два человека. Он - альфонс, уже на третьей женатый. Татьяну - бил. Была Настя - тоже бил. Не работал. А зачем? Только дураки работают, говорил».

«Я с ним лично объезжала много предприятий и организаций, куда он пытался устроиться на работу, - возражает Татьяна Иванова. - И везде, как только доходило дело до судимости, разговор прекращался. Я вам клянусь, он садился в машину после этого и плакал. Он говорил: «Если я сейчас не устроюсь на работу - меня снова посадят. Как ты будешь одна с дочерью?» От него государство требовало устройства на работу, но государство эту работу ему не давало».

«Как он поступил с ребенком - так животные не поступают!»

«От первой жены, от Насти, у него мальчишке 11 лет вот исполнилось. Но с ней не жил и алименты не платил, - продолжает отец Дмитрия Иванова. - Вторая была Ирина, тоже красавица. С двумя квартирами! Симпатичная! И он красивый, чего скажешь. Но - альфонс! Она ему машину купила, взяла в кредит. А он машину разбил вдрызг.

Мы пытались ему помочь, на работу в Москву направляли, там все равно легче устроиться. И от тяги к алкоголю хотели помочь избавиться, я с наркологом говорил на эту тему. За курс в центре реабилитации готовы были деньги заплатить. Я хорошо по-мужски с ним поговорил по этому поводу. Главное, говорю, чтобы ты сам хотел завязать, иначе толку не будет. Он продержится и снова - пьяный.

Как он поступил с ребенком - так животные не поступают! Такой срам! Я думаю, что-то его завело. А главное - вино! От этого у него все беды. Белая горячка случилась! Трезвый - он совсем другой человек».

«Категорически отрицает, что покушался на убийство своей дочери»

«Дмитрию сейчас предъявляют очень серьезные статьи - это покушение на убийство и посягательство на жизнь сотрудника полиции, - сообщил адвокат Дмитрия Иванова Сергей Кудаев. - По обеим статьям предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы. Сам он категорически отрицает, что покушался на убийство своей дочери. Факт того, что он покушался на сотрудника полиции, он не помнит. Он находится в шоковом состоянии и не может отвечать адекватно даже на мои вопросы. Я надеюсь, он в ближайшее время придет в себя и даст исчерпывающие ответы на вопросы, которые есть у следствия. Но я вот внимательно слушал все здесь и не услышал, почему он все-таки пошел на такой шаг».

«Я понимаю, куда клонит адвокат, - говорит участвовавший в передаче криминалист Михаил Игнатов. - Дескать, его подзащитный добровольно отказался от совершения преступления и т.д. Но, на мой взгляд, здесь никакого добровольного отказа нет. Его преступные действия были пресечены сотрудниками полиции. Если бы не действия сотрудников полиции, неизвестно, осталась бы жива эта крошка или нет. Я думаю, что, возможно, нет. Процентов 90, что не было бы сейчас в живых вашей дочери, если бы не герои полицейские. Также было сказано, что сотруднику полиции он угрожал ножом, поэтому здесь все очевидно. И если он получит лет 12-15, будет справедливо».



P.S. На прямой вопрос Татьяне Ивановой, считает ли она справедливым, что ее гражданскому мужу сейчас дадут срок за содеянное, женщина без колебаний ответила на шоу утвердительно.



