Смартфон смерти

10-летняя девочка умерла от удара током заряжавшегося мобильного телефона

Еще несколько дней назад 10-летняя школьница из Больших Березников вместе с другими ребятами готовилась к началу нового учебного года. Подготовила тетрадки, ручки и самый красивый дневник. В этом году первое сентября выпало на воскресенье, и праздник, посвященный Дню знаний, решено было перенести на 2-е число. Предпраздничный выходной был полон приготовлений и приподнятого настроения. Вот только в пятый класс ученица Большеберезниковской школы так и не пойдет. Девочка умерла от мощнейшего удара током заряжавшегося мобильного телефона.

«Трагедия произошла днем, после 16 часов, 1 сентября. Девочку ударило током от заряжающегося телефона. Но что именно стало причиной инцидента - телефон, зарядник или неисправная проводка, - мы будем устанавливать в ходе расследования. Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» не в отношении кого-то конкретно, а по факту смерти ребенка. У следствия больше возможностей для назначения различных экспертиз в рамках уголовного дела», - сообщили в Следственном комитете по РМ.

По имеющейся информации, айфон седьмой модели школьнице подарили родители в качестве поощрения за успехи в учебе. Когда смартфон разрядился, девочка подключила его к зарядке и задремала с гаджетом на груди. Вероятно, в ходе зарядки произошел резкий скачок напряжения в электрической сети. И судя по всему, удар током был очень сильным, поскольку в месте поражения на теле остался ожог. Когда мама школьницы заглянула к ней в комнату, она обнаружила дочь в бессознательном состоянии. И взяв смартфон в руки, также ощутила удар током. Перепугавшаяся женщина немедленно вызвала скорую помощь. Прибывшие медики срочно доставили ребенка в больницу, где провели все реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на все усилия врачей, бедняжку спасти не удалось.

Родственники, друзья и учителя школьницы до сих пор не могут оправиться от шока. Девочка была единственным ребенком в семье, талантливой, доброй и скромной. На школьной линейке директор учебного заведения сообщил об этом трагическом случае и попросил детей и родителей быть внимательнее и аккуратнее при использовании электрических приборов, соблюдать правила безопасности.

Один из главных вопросов в этой трагической истории относится к качеству самого мобильного телефона. Если он является оригинальным аппаратом известного производителя и использовался в соответствии со всеми правилами, в случае скачка напряжения в нем должна была сработать защита. Впрочем, что именно привело к поражению электрическим током, можно будет сказать только после проведения соответствующих экспертиз, которые будут исследовать и сам смартфон, и зарядное устройство, и проводку.

Многие пользователи социальных сетей при известии о смартфоне-убийце не преминули напомнить о широком рынке клонов известных аппаратов, которые внешне очень точно копируют брендовые модели. И неприятности с этими копиями случаются у пользователей по всему миру. Кто-то также получает сильные удары током при зарядке аппаратов, что заканчивалось и летальными исходами. У других подключенные к сети мобильники воспламеняются без всяких внешних воздействий и становятся причиной пожаров в домах. Одним словом, поставленный на зарядку от сети любой электронный гаджет в определенных случаях может представлять серьезную опасность и должен использоваться с разумными мерами предосторожности.