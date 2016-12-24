В России запущен онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН

Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Сейчас в соответствии с законодательством выдавать сведения об объектах недвижимости ведомство должно в течение трех суток. Сервис позволил сократить время выдачи сведений до нескольких минут.

Главной особенностью сервиса spv.kadastr.ru стала оперативность предоставления сведений и удобство использования. Получить информацию о характеристиках объектов недвижимости, проверить собственников или уточнить наличие обременений можно за несколько минут. В пилотном режиме сервис заработал для объектов недвижимости 51 региона, которые переведены на ФГИС ЕГРН. С переходом всех субъектов на ЕГРН платформа будет доступна для объектов по всей стране.

Сервис позволяет получить несколько видов информации: выписку об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объекте недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости, о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве, а также кадастровый план территории.

Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует ввод данных. При разработке учтена синхронизация с информационными системами: чтобы воспользоваться сервисом достаточно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), откуда автоматически заполняются данные о заявителе, а характеристики об объекте недвижимости заполняются напрямую из ЕГРН. Поиск объектов происходит автоматически по адресу или кадастровому номеру.

Предпосылкой для создания сервиса стала необходимость реинжиниринга существующих механизмов в связи с высоким запросом на получение госуслуг в электронном виде, говорит заместитель Министра экономического развития РФ – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. «Ведомство стабильно удерживает лидирующие позиции по оказанию государственных услуг в электронном виде - достаточно сказать, что в прошлом году 65% всех услуг оказаны в «цифре». В то же время, технологии развиваются очень динамично, и многие решения уже устарели. Гражданам иногда было проще обратиться к сайтам-посредникам, которые оказывают свои услуги в разы дороже, но не могут гарантировать актуальность выданных сведений. Наша задача – предоставить заявителям интуитивно-понятные, быстрые и безопасные сервисы, которые позволяют получить информацию практически в режиме онлайн», - сказала Виктория Абрамченко.

Сведения из ЕГРН, предоставляемые в электронной форме посредством нового сервиса, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного документа. Выписки с сайта Кадастровой палаты заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав.

«Выписка из ЕГРН – это крайне важный для собственника имущественного права документ, который имеет юридическую силу. С его помощью можно решить многочисленные имущественные вопросы. Любой объект недвижимости обязан пройти государственную регистрацию, именно поэтому выписка из ЕГРН выступает полноценным источником информации», - сказал и.о. директора Кадастровой палаты по Республике Мордовия Михаил Сурков.

Платформа позволяет пользователю выбрать до тысячи объектов за одну сессию. Ранее при выдаче сведений обрабатывались запросы по каждому объекту отдельно, что существенно увеличивало время работы заявителей. В дальнейшем сервис будет также поддерживать функцию загрузки файлов со списком объектов недвижимости, по которым необходимо сделать запрос, и автоматически переносить их в онлайн корзину.

Важно отметить, что внутри сервиса предусмотрена дистанционная оплата благодаря интеграции с интернет-эквайрингом банка с минимальной комиссией. Оплату всего пакета запросов пользователи смогут провести одним платежом и получить мгновенное подтверждение.

Федеральная кадастровая палата Росреестра – оператор ФГИС ЕГРН. Приказом Министерства экономического развития РФ определяется возможность предоставления сведений из ЕГРН Федеральной кадастровой палатой. В 2018 году объём обработанных запросов Федеральной кадастровой палатой вырос более чем на 20% до 74 млн. В первом полугодии 2019 – уже более 51 млн.

Ранее стало известно о разработке проекта федерального закона, направленного на противодействие незаконному предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Целью законопроекта является исключение деятельности «сайтов-двойников». Для предотвращения деятельности таких сайтов законопроект предусматривает административную ответственность за перепродажу сведений ЕГРН третьим лицам за плату.

Как отмечал глава Федеральной кадастровой палаты Парвиз Тухтасунов, рынок перепродажи сведений оценивается в 3 млрд рублей, и данную проблему необходимо рассматривать комплексно. «С точки зрения административного регулирования, Минэкономразвития совместно с Росреестром подготовили проект изменений в КоАП, чтобы предотвратить возможность перепродажи сведений. Но одно из важнейших направлений – модернизациях самих сервисов Росреестра и Кадастровой палаты. Если сервисы будут удобнее, а цена у государства в любом случае дешевле, чем у сайтов-двойников, то все будут пользоваться именно этими сервисами», - говорил Тухтасунов.