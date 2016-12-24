Велоспорт-ВМХ

«Кот Матроскин» в Саранске
В столице Мордовии открылся ещё один современный детский сад
С 22 по 25 августа в Омске проходил чемпионат России. Спортсмены сборной команды Мордовии завоевали медали во всех видах программы. Успех к представителям региона-13 пришел как в личных, так и в командных состязаниях. В эстафете «золото» и «серебро» - в активе двух наших команд. «Бронзу» завоевали велоэкстремалы из Санкт-Петербурга.
Результаты личного зачета. Гонка «Классик» (мужчины). 1. Евгений Комаров. 2. Евгений Клещенко (оба - Мордовия). 3. Борис Пономарев (Удмуртия). Гонка «Классик» (женщины). 1. Наталья Афремова (Пензенская область). 2. Варвара Овчинникова (Мордовия). 3. Ярослава Бондаренко (Москва).
Гонка «на время» (мужчины). 1. Евгений Клещенко. 2. Евгений Комаров (оба - Мордовия). 3. Борис Пономарев (Удмуртия). Гонка «на время» (женщины). 1. Наталья Афремова (Пензенская область). 2. Ярослава Бондаренко (Москва). 3. Варвара Овчинникова (Мордовия).
Наряду с этим в рамках чемпионата страны проходили всероссийские соревнования. Среди юниорок 2001-2002 годов рождения второе место заняла Нина Яковлева из Саранска, третье - еще одна наша спортсменка Татьяна Киселева. В соперничестве девушек 2003-2004 годов рождения победительницей стала Дарья Хлуднева.
В столице Мордовии открылся ещё один современный детский сад
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