«МОРДОВИЯ-2008» ПРОИЗВЕЛА ФУРОР НА КУБКЕ «ЛУКОЙЛА» В МОСКВЕ

11-летние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» с успехом выступили в российской столице, где на полях академии московского «Спартака» шумели баталии всероссийского турнира Lukoil Cup. Подопечные Эдуарда Тюшева и Юрия Гулякина заняли высокое 5-е место, став обладателями Кубка Георгия Джикия, после чего выиграли дополнительный блиц-турнир.

На групповом этапе Кубка «Лукойла» саранские ребята поочередно сыграли со сверстниками из команд: «Рубин» Казань - 1:1 (Илья Гришин), «Динамо» Москва - 3:2 (Муса Асаинов, Илья Гришин, Глеб Дерябин), «Арсенал» Тула - 1:1 (Савва Коротов). В четвертьфинале камнем преткновения стали представители футбольного клуба «Ростов» - 1:4 (Глеб Дерябин). Зато потом, в матчах итоговой классификации, все шло как по маслу! Сначала был обыгран волгоградский «Ротор» - 3:1 (Муса Асаинов, Всеволод Ломаткин, Илья Гришин), а затем - «Арсенал». В ворота старых знакомых по группе «D» были отправлены четыре безответных мяча - 4:0 (Владислав Сагришин - 2, Всеволод Ломаткин, Савва Коротов).

Победителями турнира, как и ожидалось, стали его хозяева. В финале «Спартак» со счетом 5:0 разгромил «Ростов». В «бронзовом» матче ребята из подмосковного УОР-5 («Мастер-Сатурн») взяли верх над «Нижним Новгородом» - 1:1, по пенальти 4:3. Лучшим игроком в составе «Мордовии-2008» был признан Илья Гришин. Призы нашей команде вручал прославленный спартаковский нападающий Сергей Родионов, ныне занимающий пост президента спартаковской футбольной академии.

В блиц-турнире за Кубок ДФЛ, состоявшемся на следующий день, участвовало 11 команд. В отличие от основного турнира, где матчи длились по 20-25 минут (в зависимости от загруженности календаря), в дополнительных соревнованиях продолжительность игр составляла 10 минут. Изначально представители региона-13 победили ивановский «Текстильщик» - 1:0 (Константин Егоров). Затем был взят реванш у юных ростовчан - 0:0, по пенальти 7:6. А в финале осталась не у дел калининградская «Балтика» - 0:0, по пенальти 4:2. Почетный трофей победителям вручил президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. От всей души поздравляем «Мордовию-2008» со столь впечатляющим успехом!

LUKOIL CUP - 2019

Группа «А». 1. «Спартак» Москва - 7 очков (мячи 5:1). 2. «Нижний Новгород» - 4 очка (мячи 4:3). 3. «Тюмень» - 4 очка (мячи 3:4). 4. «Академия футбола имени Юрия Коноплева» Тольятти - 1 очко (мячи 2:6). Группа «В». 1. «Ростов» Ростов-на-Дону - 5 очков (мячи 7:5). 2. УОР-5 Егорьевск - 5 очков (мячи 6:4). 3. «СКА-Хабаровск» - 2 очка (мячи 3:5). 4. «Чертаново» Москва - 2 очка (мячи 2:4). Группа «С». 1. «Ротор» Волгоград - 9 очков (мячи 13:2). 2. «Локомотив» Москва - 4 очка (мячи 3:1). 3. «Балтика» Калининград - 3 очка (мячи 2:9). 4. «Текстильщик» Иваново - 1 очко (мячи 2:8). Группа «D». 1. «Арсенал» Тула - 7 очков (мячи 4:2). 2. «Мордовия» Саранск - 5 очков (мячи 5:4). 3. «Рубин» Казань - 4 очка (мячи 4:2). 4. «Динамо» Москва - 0 очков (мячи 3:8).

Четвертьфиналы: «Спартак» - «Локомотив» - 4:0, «Ростов» - «Мордовия» - 4:1, «Нижний Новгород» - «Ротор» - 3:1, УОР-5 - «Арсенал» - 3:1. Полуфиналы: «Спартак» - УОР-5 - 2:1, «Нижний Новгород» - «Ростов» - 1:2. «Бронзовый» матч: УОР-5 - «Нижний Новгород» - 1:1, пен. 4:3. Финал: «Спартак» - «Ростов» - 5:0.

Итоговое положение команд: 1 (Кубок «Лукойла»). «Спартак» Москва. 2. «Ростов» Ростов-на-Дону. 3 (Кубок «Спартака»). УОР-5 Егорьевск. 4. «Нижний Новгород». 5 (Кубок Георгия Джикия). «Мордовия» Саранск. 6. «Арсенал» Тула. 7 (Кубок Романа Зобнина). «Локомотив» Москва. 8. «Ротор» Волгоград. 9 (Кубок Артема Реброва). «Чертаново» Москва. 10. «Динамо» Москва. 11 (Кубок Андрея Ещенко). «Тюмень». 12. «Академия футбола имени Юрия Коноплева» Тольятти. 13 (Кубок Ильи Кутепова). «Рубин» Казань. 14. «Балтика» Калининград. 15 (Кубок Александра Максименко). «СКА-Хабаровск». 16. «Текстильщик» Иваново.