Пляжный волейбол

«А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ, А У ВАС?»
Исправно платившие за услуги ЖКХ жители Саранска неожиданно для себя могли остаться без газоснабжения
22 августа на пляже при стадионе «Старт» состоялся турнир среди мужских команд, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации.
В общей сложности в соревнованиях, организованных Спортивной школой олимпийского резерва по баскетболу и волейболу, приняло участие 12 команд. Победителями турнира стала пара Станислав Пивкин - Кирилл Яшин. Вторую позицию пьедестала почета завоевали Дмитрий Федотов и Максим Анисимов. Бронзовые медали примерили Евгений Старостин и Игорь Рябышев.
Исправно платившие за услуги ЖКХ жители Саранска неожиданно для себя могли остаться без газоснабжения
30 июля в столице Мордовии свои двери распахнул новый детский сад «Весёлый аистёнок»! МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №8»...
Отвечать за гибель 6-летнего пациента в частной саранской клинике предстоит анестезиологу-реаниматологу
В Саранске по подозрению в мошенничестве задержали сотрудников частной фирмы, продававших пенсионерам газовые сигнализаторы по завышенным...
Современный мир все больше погружается в водоворот цифрового существования, когда привычные вещи обретают виртуальное воплощение....
Блогершу из Саранска ограничили в свободе за сожжение государственного символа РФ
Выходной день - не для мэра Саранска. И в субботу, и в воскресенье, как и в будние дни, у Петра Тултаева плотный рабочий график. В субботу, 3...
23 августа в выставочном зале Музея изобразительных искусств имени Степана Эрьзи открыла свои двери выставка «Сокровища Рязанского...
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в Мордовии воссозданный дом своего деда по отцовской линии - священника Василия Гундяева
Власти Мордовии намерены значительно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения