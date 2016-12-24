Пляжный волейбол

Спорт

22 августа на пляже при стадионе «Старт» состоялся турнир среди мужских команд, посвященный Дню государственного флага Российской Федерации.

В общей сложности в соревнованиях, организованных Спортивной школой олимпийского резерва по баскетболу и волейболу, приняло участие 12 команд. Победителями турнира стала пара Станислав Пивкин - Кирилл Яшин. Вторую позицию пьедестала почета завоевали Дмитрий Федотов и Максим Анисимов. Бронзовые медали примерили Евгений Старостин и Игорь Рябышев.

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