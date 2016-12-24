БЕЗ УКРЕПЛЕНИЯ СОСТАВА БУДЕТ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО

«Мордовия» теряет очки, но не заслуживает обструкции

На минувшей неделе «Мордовия» вновь играла дважды. Сверхнапряженный график бросает саранскую команду то в дальневосточный Хабаровск (где каверзы ненастной погоды заставляют биться в абсолютно нефутбольных условиях), то в ершистый Жигулевск (где 120 минут привели к серии пенальти). И там, и там, к слову, удалось одержать трудовые победы. Однако излишняя игровая нагрузка не может не сказываться на функциональной готовности футболистов, многим из которых такой календарь в новинку. Как следствие - домашние поражения от «Чертаново» и «Нижнего Новгорода» (весьма крепких и сыгранных команд, ставящих перед собой высокие задачи).

Что характерно, проигранные матчи вполне могли принести совсем другие результаты. Два быстрых гола в поединке с «Чертаново» подразумевали как минимум ничью. Да и в соперничестве с соседями из «Нижнего», будь чуть точнее Владислав Адаев, убежавший тет-а-тет с вратарем после зрячей передачи из центра поля от Антона Орлова, все могло развернуться иначе. «Горожане» в первом тайме не отличались созиданием, а гол экс-форварда сборной России Игоря Портнягина можно отнести едва ли не к стопроцентной реализации. Просто потому, что других очевидных шансов для взятия ворот «Мордовия» противнику не предоставила.

При всей досадности двух поражений следует сказать о том, что бросать камни в команду как минимум неправильно. Да, она проиграла - при тех раскладах, когда, по сути, не должна была этого делать. Но если постоянно поливать грязью футболистов и тренеров, чего тогда от них ждать?! Наивно полагать, что те, кто выходит на поле, не осознают всю отрицательность результатов. Побед хочется всем. Всем без исключения. И тем, кто приходит на трибуны, и тем, кто выходит на зеленый прямоугольник (пребывать в статусе аутсайдеров таблицы - удовольствие, мягко говоря, сомнительное). Поэтому пора, наконец, понять, что сейчас, пожалуй, как никогда, «Мордовия» нуждается в поддержке. В искренней и доброй поддержке! А не в обструкции, которую устраивают ей отдельные горлопаны, приходящие на стадион словно на завалинку (поклевать семечки да порассуждать о чужих судьбах).

Из сезона в сезон тренерский штаб сталкивается с тем, что в силу известных причин игровой коллектив приходится выстраивать практически заново. При этом решаются не самые простые турнирные задачи. Выиграть группу в ПФЛ, когда каждый из соперников настраивается на встречу с тобой, как на самый важный матч сезона, еще надо, знаете ли, суметь. Очень непросто сохранить и прописку в ФНЛ, когда заявка закрыта, нет возможности удержать лидеров и найти им равноценную замену, а потому в качестве нападающих приходится использовать рослых защитников.

В настоящий момент, к сожалению, приходится говорить о том, что многое из имевшего место весной повторяется. Слова главного тренера про отсутствие глубины состава - явно не пустой звук. Это уже, скорее, крик души. В цейтноте межсезонья в кратчайшие сроки удалось подобрать в состав неплохих исполнителей. Не только, кстати, из числа легионеров. Пример Александра Теняева доказывает, что в «Мордовии» рады собственным воспитанникам, которые хорошо зарекомендовали себя на этапах карьеры в других клубах. И сами воспитанники возвращаются в родной город с большим желанием приносить пользу. При этом уже не первый месяц с командой тренируются игроки, способные создать здоровую конкуренцию на ключевых позициях. Но вновь закрытое трансферное окно (2 сентября его закроют окончательно, «забьют гвоздями» до зимнего перерыва) не позволяет укрепиться основательно, чтобы двигаться вперед, забыв о многочисленных неурядицах.

В предстоящем матче с «Армавиром», намеченном на последний день лета, «Мордовия» недосчитается двух твердых игроков основы. Андрей Хрипков и Виктор Сергеев вынужденно пропустят этот выезд - из-за перебора желтых карточек. Хрипков - незаменимая фигура в центре обороны (хотя большую часть карьеры провел на позиции опорника). Сергеев выдал серию из трех подряд матчей с голами. Константин Базелюк по-прежнему в лазарете (отыграл второй тайм с «Чертаново», выйдя на замену, на уколах и только усугубил травму). Абсолютно понятно, что на марафонской дистанции ФНЛ подобное не будет редкостью. Скорее, постепенностью, как и у всех. И если у тренерского штаба не будет возможности для ротации состава, команде снова придется наступать на одни и те же грабли…

В завершение о хорошем. С «Мордовией» в Саранске снова сыграет клуб Премьер-лиги (25 или 26 сентября, кто именно - определит жеребьевка, но известен квартет кандидатов - ФК «Ростов», «Рубин», «Урал» и «Динамо»). В трех предыдущих розыгрышах Кубка России дойти до ответственной стадии турнира не получалось. В этот раз матч с зубастым «Акроном», наводящим шороху в «Урале-Приволжье», принес долгожданный пропуск в 1/16 финала. Настоящим героем кубкового рандеву стал доморощенный вратарь Денис Шебанов. Его искрометные сейвы не раз огорчали местную публику, в том числе - в серии пенальти. Уверенная игра на последнем рубеже стала залогом уверенности партнеров. Все пять ударов с «точки» достигли цели! А ведь предыдущий раз «Мордовия» забивала пять из пяти в кубковой послематчевой лотерее 29 апреля 2002 года, будучи еще «Светотехникой».

Олимп-Кубок России. Матч 1/32 финала

«АКРОН» Тольятти - ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - 1:1, пен. 3:5

Голы: 1:0 - Андрей Титов (53), 1:1 - Виктор Сергеев (90).

Серия пенальти: 0:1 - Филипп Дворецков, 0:1 - Евгений Дудиков (вратарь), 0:2 - Антон Орлов, 1:2 - Роман Халилуллов, 1:3 - Данила Буранов, 2:3 - Максим Волков, 2:4 - Денис Поярков, 3:4 - Максим Малаховский, 3:5 - Радик Юсупов.

«Акрон»: Козлов, Монов, Дудиков, Рыжков (к), Друковский, Киряков, Герюгов (Захаров, 85), Мелихов (Волков, 75), Иванников (Халилуллов, 74), Вахтеев (Малаховский, 60), Титов. Главный тренер - Дмитрий Емельянов.

ФК «Мордовия»: Шебанов, Шустов (Калиханов, 22), Навлетов, Юсупов, Стрелов, Буранов, Дворецков, Соболев, Ермаков (Поярков, 105), Руст. Мухаметшин (к) (Орлов, 68), Сергеев. Главный тренер - Марат Мустафин.

Предупреждены: Иванников, 49, Мелихов, 69.

Судьи: Чебан (Москва), Колосков, Шарипов (оба - Уфа).

Инспектор: Илья Минц (Нижний Новгород).

21 августа. Жигулевск. Стадион «Кристалл». 1500 зрителей.

Олимп-Первенство ФНЛ. Матч 10-го тура

ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - ФК «НИЖНИЙ НОВГОРОД» - 0:1

Гол: 0:1 - Игорь Портнягин (69).

ФК «Мордовия»: Смирнов, Ятченко, Хрипков (к), Климов, Теняев (Юсупов, 89), Дворецков (Руст. Мухаметшин, 76; Соболев, 90+2), Адаев, Орлов, Джумаев (Ермаков, 70), Буранов (Поярков, 78), В. Сергеев. Главный тренер - Марат Мустафин.

ФК «Нижний Новгород»: Сысуев, Лебедев (А. Сергеев, 66), Зуев, Федорив, Хозин, Ставпец, Сапета (к), Палиенко (Морозов, 87), Комолов, Голышев (Чудин, 75), Портнягин (Салугин, 75). Старший тренер - Константин Галкин.

Предупреждены: В. Сергеев, 35, Дворецков, 48, Климов, 90, Хрипков, 90+1 - Федорив, 78, Сысуев, 84.

Судьи: Любимов (Санкт-Петербург), Тарасов (Тамбов), Ковалев (Реутов).

Делегат ФНЛ: Вадим Ильин (Москва).

Инспектор: Юрий Куница (Краснодар).

25 августа. Саранск. Стадион «Старт». 1526 зрителей.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 8-го тура. 14 августа: «Луч» - «Чайка» - 1:1 (Д. Квеквескири, 42 - А. Текучев, 70), «СКА-Хабаровск» - ФК «Мордовия» - 1:2 (Н. Зайцев, 67 - Теняев, 14, В. Сергеев, 59), «Томь» - ФК «Химки» - 0:0, «Спартак-2» - «Текстильщик» - 1:2 (Руденко, 85 - Попов, 39, Гайдуков, 47), «Нефтехимик» - «Ротор» - 1:2 (Макаров, 80 - Султонов, 44, Муллин, 49), «Шинник» - «Енисей» - 0:0, «Факел» - ФК «Армавир» - 0:2 (Калмыков, 51, Падерин, 72), «Торпедо» - «Авангард» - 3:1 (И. Сергеев, 46, 52-пен., Самошников, 90+1 - Федчук, 37), «Чертаново» - «Краснодар-2» - 1:2 (Сарвели, 43; на 16-й мин. Сарвели не реализовал пенальти - Уткин, 8, 90), «Балтика» - ФК «Нижний Новгород» - 2:1 (Маркин, 29, Глушков, 65 - Палиенко, 30).

РЕЗУЛЬТАТЫ 9-го тура. 18 августа: «Луч» - «Факел» - 3:0 (Кутьин, 2, Гордиенко, 63, С. Алиев, 73), ФК «Мордовия» - «Чертаново» - 2:3 (Д. Буранов, 12-пен., В. Сергеев, 14 - В. Сарвели, 30, 45+1, Д. Цыпченко, 90+3), ФК «Нижний Новгород» - «СКА-Хабаровск» - 1:1 (Игнатович, 79 - Гаджимурадов, 45), ФК «Химки» - «Нефтехимик» - 3:2 (Трошечкин, 3, Мурнин, 75, Дядюн, 83 - Уридия, 7, Макаров, 68), «Авангард» - «Чайка» - 1:1 (Касаев, 38 - Коротаев, 80), «Торпедо» - «Текстильщик» - 3:1 (И. Сергеев, 44, 61, Галоян, 48 - Горюшкин, 89), «Ротор» - «Шинник» - 2:3 (Султонов, 11, Ненахов, 50 - Пугин, 15, Самодин, 39, Пухов, 80), «Краснодар-2» - «Томь» - 0:1 (Казанков, 31-пен.), ФК «Армавир» - «Балтика» - 1:1 (Калмыков, 43 - Маркин, 52). 20 августа: «Спартак-2» - «Енисей» - 2:0 (Руденко, 18, Миронов, 27-пен. - на 28-й мин. Е. Иванов не реализовал пенальти).

РЕЗУЛЬТАТЫ 10-го тура. 25 августа: «СКА-Хабаровск» - ФК «Армавир» - 3:0 (Кацаев, 49-пен., 57, Камилов, 79), «Чертаново» - «Томь» - 1:1 (Цыпченко, 90+1 - Горбатюк, 63), «Нефтехимик» - «Краснодар-2» - 1:0 (Макаров, 51), ФК «Мордовия» - ФК «Нижний Новгород» - 0:1 (Портнягин, 69), «Шинник» - ФК «Химки» - 0:1 (К. Алиев, 47; на 2-й мин. Кухарчук не реализовал пенальти), «Факел» - «Авангард» - 0:0, «Торпедо» - «Енисей» - 2:0 (Лебеденко, 9, 21), «Балтика» - «Луч» - 0:0, «Чайка» - «Текстильщик» - 3:0 (Хохлачев, 49, Коротаев, 52, Подбельцев, 81). 26 августа: «Спартак-2» - «Ротор» - 0:1 (Саная, 70).



БОМБАРДИРЫ: 8 (1 пен.) - Иван Сергеев («Торпедо»), 8 (2 пен.) - Денис Макаров («Нефтехимик»), 7 - Амур Калмыков (ФК «Армавир»), Александр Руденко («Спартак-2»), 5 - Игорь Портнягин (ФК «Нижний Новгород»), 5 (1 пен.) - Саид Алиев («Луч»), 5 (2 пен.) - Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»), 4 - Михаил Маркин («Балтика»), Владимир Дядюн, Камран Алиев (оба - ФК «Химки»), Владислав Сарвели («Чертаново»), 4 (2 пен.) - Эльдар Низамутдинов («Шинник»), Мухаммад Султонов («Ротор»).

Лучший ассистент: Артем Полярус (ФК «Химки») - семь результативных передач.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ

11-й тур. 31 августа (суббота): «Луч» - «СКА-Хабаровск» (10:00), «Енисей» - «Чайка» (13:00), ФК «Нижний Новгород» - «Чертаново» (15:00), «Томь» - «Нефтехимик» (15:00), «Авангард» - «Балтика» (16:00), «Текстильщик» - «Факел» (17:00), «Ротор» - «Торпедо» (18:00), ФК «Химки» - «Спартак-2» (18:00), «Краснодар-2» - «Шинник» (18:00), ФК «Армавир» - ФК «МОРДОВИЯ» (19:00).