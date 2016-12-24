Мухтар 15 лет идет по следу!

Один из самых известных российских сериалов отмечает юбилей

Впервые детективный сериал про Мухтара в эфир НТВ вышел в 2004 году. Проект, рассказывающий о нелёгкой и опасной службе сотрудников московского ОВД и их верного служебно-розыскного пса, представляет собой трилогию. На сегодняшний день на экран вышло 11 сезонов, а также часть 12-го. Всего в эфире будет 990 серий.

В ближайшее время на НТВ состоится премьера новых эпизодов. Полицейским предстоит решать самые разные, но всегда непростые задачи, а их четвероногому коллеге вновь пригодятся его острый нюх, отличный слух и прекрасная интуиция.

Возрождение легенды

Думаем, что все представители старшего поколения хорошо помнят другую, еще советскую, кинокартину, где главным героем был тоже пёс, причём с такой же кличкой. В 1964 году студия «Мосфильм» выпустила фильм «Ко мне, Мухтар!», повествующий об овчарке, готовой на всё ради своего хозяина - лейтенанта милиции Глазачева (в исполнении легендарного Юрия Никулина). Именно эта картина вдохновила авторов идеи сериала - Юрия Беленького и Павла Корчагина, и совершенно логично, что главный герой унаследовал кличку самого известного четвероногого киногероя.

На сегодняшний день в копилке сериала - множество престижных наград. Дважды он был отмечен почётными грамотами и медалями МВД России «За создание профессионального образа сотрудника уголовного розыска и пропаганду кинологических служб России». Кроме того, сериал НТВ получил специальный приз Международного фестиваля детективных фильмов - «DetectiveFEST». В копилке у трилогии есть и самый главный приз отечественного телевидения - статуэтка «ТЭФИ».

Генератор идей

Екатерина Шульгина - креативный продюсер сериала. Именно она читает сценарии и помогает авторам не запутаться в сюжете, поскольку только она (ну и, может быть, самые преданные и памятливые фанаты сериала) помнит названия всех 990 серий, все детективные ходы и сюжетные повороты.

- Самое сложное для нас - работа над сюжетом, - рассказала Шульгина. - За 15 лет ситуаций, в которые попадают герои, было очень много. Всё-таки придумать 990 уникальных серий и ни разу не повториться - это не шутка! И для каждой серии обязательно нужно придумать или выбрать из массы вторичных идей что-то новое, яркое и интересное для зрителя. Это безумно сложно, но в то же время до жути интересно!

17 героев

За время производства картины неоднократно сменялись не только исполнители главных ролей, но и актёры, исполнившие роль самого Мухи. За 15 лет роль Мухтара исполнили 17 собак. Главный герой умеет помирить друзей, рискнуть жизнью в экстремальных ситуациях, посочувствовать и даже взять на себя вину, если это нужно. У лохматого полицейского непростой характер: он любит и «полениться», и вкусно поесть, и развлечь публику. Но если хозяину или его друзьям грозит опасность, он превращается в настоящего защитника, способного не только обезоружить преступника, но и самостоятельно принять решение в ситуации, когда нервы у всех напряжены до предела.

Собачья мудрость

Конечно же, четвероногого исполнителя на главную роль найти не всегда просто.

- Перед съёмками мы всегда отсматриваем много собак. И, видимо, нам сопутствует удача в этом деле, потому что мы всегда довольно быстро находим нужного пса, - рассказал один из создателей сериала, продюсер Феликс Клейман. - Одно из главных требований к собакам: они должны обладать определенной мудростью. К ним она приходит в возрасте шести-семи лет. Поэтому для съемок мы всегда подбирали собак именно этого возраста. От пса требуется хорошая форма, причём не только физическая, но и умственная. После того как сняли какой-то эпизод, мы даем собаке время отдохнуть (чтобы она побыла одна). Но стоит только ей услышать команду: «Приготовились к съемке!» - она первой бежит на площадку! Причем независимо от того, где мы снимаем. Это может быть и незнакомое для нее место, но она понимает, где тут камера, где люди, где свет… Собаки бывают настолько вовлечены в работу, что им можно давать любую новую команду - и они ее понимают и исполняют с первого раза! Например: «Подойди к розетке и выдерни шнур!» Или: «Подними коврик, возьми там бумажку и отдай герою!» И она идет и делает! И обязательно у главного четвероногого исполнителя есть дублёр. Я вам открою секрет: собака, которая снимается как основная, она обязательно добрая к окружающим, неагрессивная. Но если нам надо снимать жёсткую сцену (задержания, например), то мы стараемся использовать дублёра, чтобы не расшатывать психику собаки…

Слуга трёх господ

За время службы Мухтар сменил трёх хозяев. Первым проводником служебной овчарки был Артём Колосов, роль которого исполнил Александр Носик. В начале третьего сезона этот актер покинул съёмки: по сюжету его персонаж стал свидетелем убийства и при попытке остановить преступника получил серьезное ранение, после чего уехал на лечение за границу. На смену Артёму Колосову пришёл Максим Жаров, роль которого в разное время исполняли четыре актёра: Александр Волков, Алексей Шутов, Павел Вишняков и Владимир Фекленко. В начале 12-го сезона с этим героем тоже попрощались: по сюжету Жаров бросил работу в Москве и переехал в тихий приморский городок к своей беременной возлюбленной. И Мухтар вновь обзавёлся новым другом и соратником - Иваном Давыдовым в исполнении Артёма Осипова.

Подарок для Светланы

Главную женскую роль - следователя Екатерину Калитину - исполняет актриса Светлана Брюханова.

- То, как я попала в этот проект, отдельная история, - рассказала Светлана. - Когда я еще училась в школе, смотрела этот сериал. Мне он очень нравился. Я поступила в ГИТИС, окончила его, а сериал всё еще шел, и я мечтала сняться хотя бы в одной серии, просто в небольшой роли. Я отнесла фотографии для кастинга на киностудию, которая занималась съемками фильма. Но я поняла, что ждать особо нечего, потому что услышала стандартную фразу: «Мы вам позвоним». Конечно, мне сразу никто не перезвонил. Я уже и забыла про это, но вдруг мой агент мне говорит, что меня приглашают в этот сериал на пробы главной героини. Я была уверена, что меня не утвердят: на тот момент мне было 24 года. Но меня утвердили. И вот уже шесть лет я на этом проекте.

Горечь расставания

Светлана рассказала, как она заводила дружбу с каждым новым четвероногим актером.

- У собак, как и у людей, тоже разные характеры. Нужно, чтобы она тебя полюбила или хотя бы приняла. Я прошу либо кинолога, либо хозяина собаки дать мне пса на несколько часов, чтобы поиграть, погулять вместе во время перерыва или в мой выходной день.

Светлана рассказала, что путь к сердцу пса примерно такой же, как и к сердцу мужчины:

- Я стараюсь приготовить для собаки всякие вкусности: могу отварить говядину, или принести кусочки жареной курицы, или что-то еще такого же типа. Однако общего правила, как подружиться с собакой, не существует. Всё по интуиции и обстоятельствам…

И когда верный друг уходит навсегда, это так же горько переживается, как расставание с близким человеком.

- На проекте у нас были две собаки, что запомнились больше всего. Это Граф, который потом снимался в фильме «Пёс» (его, к сожалению, уже нет в живых). И еще Норис, которого я любила очень. Он ушел от нас несколько месяцев назад… В нем было всё: ум, сознательность, доброта! Я до сих пор без слез не могу о нем говорить...

Хороший, плохой и злой

«Наверное, на съемках бывают какие-то интересные случаи или внештатные ситуации, связанные с собаками?» - часто спрашивают Светлану.

- Была одна интересная история, как раз связанная с Норисом, - рассказывает актриса. - Это был такой крупный, статный пёс. Мы снимали один и эпизодов на улице возле гаражей. И в самый неподходящий момент рядом с местом съемок появился кот. Наш Норис бросился за ним. Кот залез на дерево. И тут из подвала выскакивает другой кот и, набросившись, сильно, до крови, расцарапывает морду нашему псу. Норис, такой здоровый, сильный, но добрый, не смог дать ему отпора. Несчастный, он прибежал к нам, чтобы мы его спасли от злого кота...