«Качество хорошее»

Замглавы Росавтодора проинспектировал дорожное строительство в Мордовии

Мордовские дороги вновь подверглись серьезной проверке. На сей раз - представителей Федерального дорожного агентства. Заместитель руководителя Росавтодора Евгений Носов лично проинспектировал ход работ на объектах, возводимых в рамках национального проекта, и обсудил вопросы ценообразования в отрасли с заказчиками, проектировщиками и строителями.

«Нам любые дороги дороги»

Главная проблема дорожного строительства сегодня заключается в том, что существующие нормы и расценки безнадежно устарели. При их формировании не учитываются такие важные факторы, как объемы применения современных машин, технологий и материалов. Как следствие - естественное желание чуть сэкономить зачастую оборачивается резким снижением качества. В результате же мы имеем ровно то, что имеем. А именно - бесконечные «латания дыр» (в прямом и переносном смыслах), постоянные жалобы со стороны населения и обещания, обещания, обещания…

Впрочем, сейчас Росавтодор всерьез намерен довести начатое реформирование до конца. С тем чтобы затеянная реформа ценообразования оказала системный эффект и повлияла на улучшение делового климата, развитие конкуренции, повышение прозрачности на всех стадиях строительства. «Ведь именно на это и нацеливает инициированный Президентом нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - подчеркнул на прошедшем в Саранске семинаре Евгений Носов. - Наметив совместные пути решения поставленных задач, определив дальнейшую стратегию развития дорожного хозяйства, мы сможем выработать конструктивные рекомендации по ключевым вопросам формирования стоимости работ. Это, несомненно, будет способствовать выполнению государственной программы развития дорожной сети, выходу на новый уровень качества и долговечности возводимых объектов».

«В Мордовии на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта будет выделено свыше 17 млрд рублей, в том числе около 2,3 миллиардов - в текущем году, - продолжил Председатель Правительства РМ Владимир Сушков. - Мы понимаем, что проблемы ценообразования интересуют как инвесторов и заказчиков, так и непосредственных исполнителей строительно-монтажных работ. Притом очевидно, что у каждой из сторон есть свои резоны. Для инвестора, заказчика - это объективно и достоверно определенная в соответствии со сметой стоимость работ, для подрядчика - покрытие всех издержек. Эффективное их взаимодействие - ключ к реализации самых сложных и масштабных проектов».

За ценой не постоим!

Практическая же часть инспекционной поездки началась с осмотра транспортной развязки типа «Лук» на так называемом восточном обходе Саранска. К настоящему времени она готова на 85 с лишним процентов. Объемы капиталовложений весьма приличные - 515,5 миллиона рублей. Ремонт полуторакилометрового участка улицы Гагарина (от ул. Коммунистической до проспекта 50 лет Октября) тоже, в общем-то, близится к завершению. Инспекционная комиссия оценила и качество реконструкции автотрассы Саранск - Рузаевка, трех путепроводов на Северо-Восточном шоссе региональной столицы.

«Убедился, что все работы в рамках нацпроекта идут в плановом порядке, - заявил в беседе с журналистом Евгений Носов. - Я проработал в дорожной отрасли около 38 лет и могу даже визуально отметить высокое качество асфальта, безусловное соблюдение технических требований. Я доволен. Качество хорошее. Думаю, такую же оценку дадут жители и гости вашего города».

Заместитель руководителя Росавтодора также выразил надежду, что подготовленные к сдаче магистрали будут еще долго служить людям: «Согласно постановлению Правительства РФ, межремонтные сроки должны составлять не менее 12 лет, а сроки между капитальными ремонтами - 24 года. В случае несоблюдения указанных условий подрядчику придется восстанавливать дорогу за свой счет. А мы со своей стороны внесем его в «черный список». Это означает, что он больше никогда не сможет участвовать в тендерах с привлечением федеральных средств».

Требованиям соответствуют…

Предварительные итоги визита были подведены на совещании у премьер-министра Мордовии Владимира Сушкова. «Главные задачи нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - приведение магистралей в нормативное состояние, обеспечение безопасности движения и снижение смертности в ДТП, - напомнил Евгений Носов. - В республике данным требованиям соответствует 88 процентов федеральных дорог. По региональным - показатель ниже (27,7%). Однако в ближайшие годы он вырастет до 48,5 процента».

В Саранской агломерации, как было отмечено, работы идут по графику. Более того, уже готовится проектно-сметная документация на следующий год. В районах республики упор делается на поселковые и сельские дороги, что поможет улучшить транспортную доступность населенных пунктов и обеспечить развитие аграрного бизнеса.

Владимир Сушков в ответ выразил благодарность от имени руководства и жителей региона Президенту страны, федеральному Правительству, минтрансу и Росавтодору за оказываемое внимание в дорожно-строительной сфере. Он заверил, что Мордовия выполнит все обязательства в рамках национального проекта.