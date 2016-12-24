В большом выставочном зале музея имени Эрьзи состоялось открытие Межрегионального выставочного проекта «Народный формат. Народное искусство как национальное достояние». Передвижная выставка уже успела встретить гостей в Нижнем Новгороде и в Казани, а 21 августа открыла свои двери саранской публике.

В экспозиции представлены более 200 работ народных мастеров из 5 регионов Поволжья. Хохломская и городецкая роспись, золотное шитье нижегородских мастеров, а также ткачество, вышивка, украшения из бисера и народные костюмы от мордовских умельцев. Все экспонаты гармонично наполняют музейное пространство и создают атмосферу межкультурного диалога.

- Мы чтим народные традиции, декоративно-прикладное творчество пробуждает в зрителях духовное нутро, - рассказала искусствовед и куратор выставки из Нижнего Новгорода Ирина Маршева. - Республиканские народные художники - это именно тот важный компонент национальной культуры, который необходимо сохранять, продвигать и развивать. И, как я вижу по материалам этой выставки, в Саранске все получилось просто великолепно.

Также посетителям выставки удалось воочию увидеть процесс вышивки золотом - нижегородская рукодельница Ольга Калягина на мастер-классе показала тонкости своей буквально ювелирной работы. А мордовские мастера Александр Занкин и Александр Рябов научили всех желающих правильной обработке бересты и технике резьбы по дереву.