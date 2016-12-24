Глава Мордовии наградил героев, спасших пятимесячную девочку

О намерении отметить высокими республиканскими наградами участников задержания преступника, угрожавшего выбросить пятимесячную девчушку из окна жилого дома, Глава РМ Владимир Волков объявил сразу же после ЧП. «Считаю, что эти люди не только выполнили свой служебный долг, но и по-человечески поступили как настоящие герои! - сказал он. - Благодарю ребят за то, что, попав в сложную и опасную ситуацию, они проявили лучшие качества, повели себя как настоящие мужчины. Они - гордость нашей республики, достойный пример для подражания. А их подвиг, безусловно, заслуживает людской признательности и уважения».

Тогда же стало известно, что награды отличившимся сотрудникам полиции и МЧС планируется вручить на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню государственного флага России. В пятницу, как и было обещано, всех главных героев спасательной операции пригласили в Дом республики. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного и гражданского долга, участковый уполномоченный отдела полиции № 1 (по обслуживанию Октябрьского района г. Саранска) УМВД РФ по г.о. Саранск Василий Мартынов удостоен ордена Славы III степени. Еще двое - полицейский-водитель дежурной части ОП-1 Виктор Ковальчук и заместитель начальника службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС РФ по РМ Руслан Алукаев - получили медали «За заслуги перед Республикой Мордовия».

«Спасибо за подвиг! - обратился к стражам порядка руководитель региона. - Сегодня о вашей смелости и доблести знают, без преувеличения, во всем мире. О спасении ребенка рассказали ведущие отечественные и иностранные СМИ. Видео с места событий показали многие зарубежные телеканалы. Люди не перестают восторгаться профессионализмом мордовских полицейских и спасателей, благодарят их за решительность и отвагу. Именно на таких примерах и необходимо воспитывать подрастающие поколения».

Глава подчеркнул, что он сознательно попросил совместить награждение с церемонией вручения паспортов юным гражданам нашей страны - дабы еще раз продемонстрировать важность преемственности поколений. В этот праздничный день основные государственные документы были вручены подросткам, уже добившимся определенных успехов в учебе, спорте, общественной и волонтерской работе. Вместе с паспортами они получили и книги о современной Мордовии.

Взрослых героев и школьников также поздравил главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов.

Добавим, что отличившиеся сотрудники полиции в ближайшее время будут приглашены на заседание Общественного совета при МВД России. Министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев решил наградить лейтенанта Василия Мартынова ведомственной медалью «За доблесть в службе». Другая медаль - «За смелость во имя спасения» - засияет на груди старшего сержанта Виктора Ковальчука.