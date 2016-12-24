Мордовские парламентарии поддержали инициативу дополнить федеральный перечень памятных и праздничных дней

«Кот Матроскин» в Саранске
В столице Мордовии открылся ещё один современный детский сад
Речь идет об 11 ноября. Именно в этот день 1480 года завершилось Великое стояние на реке Угре, а фактически - произошло окончательное освобождение Руси от ордынского ига, в результате чего Российское государство обрело независимость.
Ранее внесенный в Госдуму России законопроект одобрили законодательные собрания ряда регионов, а также многие федеральные структуры, включая Российскую академию наук, институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Росархив, министерства обороны, финансов, культуры, строительства... Есть среди документов и положительный отзыв Правительства РФ. Наконец, в поддержку введения новой памятной даты собрано более 100 тысяч подписей граждан.
В столице Мордовии открылся ещё один современный детский сад
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