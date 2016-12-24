Мордовские парламентарии поддержали инициативу дополнить федеральный перечень памятных и праздничных дней

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Речь идет об 11 ноября. Именно в этот день 1480 года завершилось Великое стояние на реке Угре, а фактически - произошло окончательное освобождение Руси от ордынского ига, в результате чего Российское государство обрело независимость.

Ранее внесенный в Госдуму России законопроект одобрили законодательные собрания ряда регионов, а также многие федеральные структуры, включая Российскую академию наук, институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Росархив, министерства обороны, финансов, культуры, строительства... Есть среди документов и положительный отзыв Правительства РФ. Наконец, в поддержку введения новой памятной даты собрано более 100 тысяч подписей граждан.

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