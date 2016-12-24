Величина прожиточного минимума для пенсионеров Мордовии не изменилась

Халатность в белых халатах
Отвечать за гибель 6-летнего пациента в частной саранской клинике предстоит анестезиологу-реаниматологу
Решением депутатов мордовского парламента величина прожиточного минимума для пенсионеров региона останется неизменной.
В следующем году она составит те же 8 тысяч 522 рубля. Как пояснил министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков, «целью принятия законопроекта является улучшение материального положения пенсионеров». Величина прожиточного минимума необходима для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.
Отвечать за гибель 6-летнего пациента в частной саранской клинике предстоит анестезиологу-реаниматологу
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