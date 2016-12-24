Величина прожиточного минимума для пенсионеров Мордовии не изменилась

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Решением депутатов мордовского парламента величина прожиточного минимума для пенсионеров региона останется неизменной.
В следующем году она составит те же 8 тысяч 522 рубля. Как пояснил министр социальной защиты, труда и занятости населения РМ Игорь Князьков, «целью принятия законопроекта является улучшение материального положения пенсионеров». Величина прожиточного минимума необходима для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.

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