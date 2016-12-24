Петр Тултаев: «Главная задача школы - полноценно подготовить ребенка к реальностям жизни»

В преддверии начала нового учебного года в Саранске 21 августа состоялась традиционная августовская педагогическая конференция. Это мероприятие задает тон и направление в работе для всех общеобразовательных учреждений города на предстоящий год. Дискуссионная площадка руководителей образовательных учреждений в этом году прошла под девизом: «Школа и национальные проекты: социально значимое и гармоничное развитие ребенка». Ежегодно на мероприятии присутствует Глава городского округа Саранск Петр Тултаев.

Перед началом работы конференции мэр города обратился к директорам школ с довольно животрепещущим вопросом, касающимся даты проведения торжественных линеек по случаю начала учебного года. Дело в том, что 1 сентября в текущем году выпадает на воскресенье, и мнения как педагогов, так и родителей по этому вопросу разделились.

«У меня есть свое видение на этот счет, но мнение общественности разделилось 50 на 50. Поэтому давайте решать совместно здесь и сейчас», - заслушав руководителей образовательных учреждений, Петр Тултаев предложил провести голосование. Мнения разделились довольно значительно - лишь единицы проголосовали за проведение линейки 1 сентября.

«Ну что ж, меньшинство подчиняется большинству, - констатировал результат Глава города. - Наверное, это будет правильным решением, в том числе и по трудовому законодательству. Школьные линейки в Саранске пройдут 2 сентября. В этот день обязательно будут организованы праздничные мероприятия».

После этого Петр Тултаев осмотрел выставку «Саранск - город добрых дел». Ряд школ, реализующих дополнительные программы, представили свои наработки. На стендах были красочно продемонстрированы движения кадетов, юнармейцев, волонтеров, музейная и лингвистическая работа, а также деятельность «Школы рабочих профессий», работающей в школе № 10, которая распахнула свои двери в 2018 году.

Характеризуя выбранное направление работы дискуссионной площадки, Петр Тултаев отметил: «Главная задача школьного образования - это формирование ребенка как личности. Школа должна дать не просто знания-оценки, она должна дать конкурентоспособные знания. Чтобы человек был нацелен на реализацию себя, ставил цель - быть полезным для страны. Вторая задача, но, возможно, она даже более важная: педагог должен не просто давать знания, он должен полноценно заниматься воспитанием ребенка. Крепкие знания - это хорошо, но если есть проблемы в поведении ребенка, вызывающем проявлении себя, значит, есть вопросы к воспитанию. Конечно же, главный экзаменатор для всех нас - это жизнь. Но образовательная система должна максимально способствовать тому, чтобы человек мог полностью реализоваться в карьере и жизни в целом, стал полноценным гражданином своей страны».

В рамках дискуссионной площадки руководители муниципальных образовательных организаций Саранска обсудили стратегические задачи развития муниципальной системы образования в рамках реализации национального проекта «Образование». Директора образовательных учреждений рассказали об особенностях реализации проектов «Современная школа» и «Учитель будущего». Отдельно обсуждение прошло по вопросам развития дополнительного образования детей в рамках проектов «Успех каждого ребенка» и «Социальная активность».

В результате работы конференции были приняты решения в рамках необходимости обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, которое в перспективе вошло бы в число 10 ведущих стран мира по его качеству, при этом воспитывая человека на основе российских традиционных ценностей.

В завершение мероприятия Петр Тултаев поздравил собравшихся с предстоящим праздником знаний, поблагодарил за нелегкую педагогическую работу и отметил: «Главная задача школы - полноценно подготовить ребенка к реальностям сегодняшней жизни. Чтобы человек, выйдя за порог образовательного учреждения, был готов к реалиям непростых рыночных отношений, мог правильно выбрать специальность и реализовать себя в ней.

В планах у нас строительство школ в 4-м микрорайоне Тавлы и на улице Фурманова, рассматривается необходимость возведения школы на улице Васенко. Однако отмечу, что мы можем построить здание, оснастить его оборудованием, но проблемы от этого не исчезнут. Главный фактор в образовательном процессе все-таки человеческий. Многое зависит от авторитета учителя, а в большей степени - директора.

Одна из основных проблем в сфере образования сегодня, на мой взгляд, находится во взаимоотношениях «школа - родители». Хочу отнести начало этой проблемы больше к родителям, позиция которых такова: отдали ребенка в школу, значит, и весь спрос с нее. При этом родители тоже продукт наших школ. Соответственно, школа в этом плане в чем-то недорабатывает. Однако такая позиция родителей в корне не верна. Именно в этом направлении надо работать и вести диалог. О таких проблемах надо открыто и честно говорить, не замалчивая их».



