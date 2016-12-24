В Ромодановском районе житель Нижегородской области надругался над 15-летней девочкой

Цифровые активы
В стремлении завладеть деньгами жертв мошенники изобретают всё новые уловки
О происшествии стражам порядка стало известно 21 августа. С заявлением в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее дочь подверглась сексуальному надругательству. Девочка рассказала матери, что около часа дня у пешеходного моста через реку Инсар на нее набросился незнакомец, он затащил несовершеннолетнюю в лесополосу и изнасиловал ее. После содеянного мужчина отобрал у девочки кольцо и цепочку, а затем скрылся.
Как выяснилось позже, насильник решил расширить свою уголовную программу и напал на первую встречную женщину на остановке общественного транспорта. Правда, здесь он действовал только из меркантильных побуждений - отобрал у потерпевшей сумку, из которой вытащил более трех тысяч рублей. О случившемся пострадавшая сразу же заявила в полицию.
Злоумышленник в короткие сроки был задержан оперативниками полиции. Как выяснилось, шорох в районе навел приехавший погостить житель Нижегородской области. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям: изнасилование и грабеж. Сейчас он уже заключен под стражу, при этом своей вины не отрицает.
В стремлении завладеть деньгами жертв мошенники изобретают всё новые уловки
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