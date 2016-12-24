В ДТП погибли 2 человека

25 августа в республике в страшном ДТП погибли два человека и шестеро получили травмы. Среди пострадавших - дети.

Сообщение о столкновении двух автомобилей поступило на пульт дежурного в 7 часов 03 минуты. На автодороге Атяшево - Чебоксары дорогу не поделили «Тойота Рав4» и «КИА Церато».

По данным правоохранителей, за рулем «Тойоты» находился 40-летний водитель, он выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной «КИА», которой управлял 43-летний мужчина. Оба водителя скончались на месте происшествия. Также в аварии пострадали 6 человек, среди них трое детей. В салоне «Тойоты» находились 5-летняя девочка и 10-летний мальчик, с множественными травмами они были доставлены в больницу. Также была госпитализирована 9-летняя пассажирка «КИА».

На месте происшествия работали сотрудники пожарно-спасательных частей ГУ МЧС России по РМ. Некоторым пострадавшим потребовалась помощь психологов. В Госавтоинспекции отметили, что на месте ДТП выявлен недостаток УДС - плохая видимость горизонтальной линии дорожной разметки.



