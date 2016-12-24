Грабители сократили «Народный капитал» на 2 миллиона рублей

В столице Мордовии неизвестные средь бела дня ограбили кредитный кооператив на проспекте Ленина. Злоумышленники похитили два миллиона рублей и скрылись. Их поимкой до сих пор занимаются правоохранители.

Каждый будний день в 9 часов утра кредитный потребительский кооператив «Народный капитал» открывает свои двери для клиентов. День 14 августа исключением не стал. Правда, в этот день одна из сотрудниц офиса, ввиду семейных обстоятельств, пришла на работу с ребенком.

Как только заведение открылось, одним из первых клиентов стал мужчина. Он интересовался вполне привычными для кредитного кооператива вещами - как получить максимальную выгоду от вклада, как выплачиваются проценты и т.п. Позже выяснилось, что это был один из злоумышленников. Судя по всему, в кооператив он явился с разведывательными целями. Надо было убедиться, что в учреждении нет охраны, рассмотреть места размещения камер видеонаблюдения, и вообще получше ознакомится с обстановкой. Спустя примерно полчаса мужчина вернулся, но уже не один, а в компании подельника. И пришли эти товарищи уже с криминальными намерениями.

Угрожая расправой над малолетним ребенком сотрудницы офиса, мужчины потребовали отдать всю выручку. Перепуганная девушка беспрекословно выполнила требования грабителей. Похитив почти два миллиона рублей, мужчины кинулись бежать. О случившемся работница кредитного кооператива немедленно сообщила в полицию.

Стражи порядка и кинологи со служебными собаками оперативно приступили к поиску злоумышленников. Очевидцы рассказали, что видели, как подозреваемые перебежали дорогу на другую сторону улицы. Там их ждал третий сообщник. Все трое скрылись в неизвестном направлении. Сейчас личности подозреваемых и их местонахождение устанавливаются.

Отметим, что столица Мордовии уже не первый раз становится свидетелем прибыльных нападений на финансовые организации. Около двух лет назад на саранский офис банка «Восточный» был совершен налет неизвестных, которые похитили около 9 миллионов рублей (2 миллиона 195 тысяч рублей, 97 тысяч долларов и 10 тысяч евро). Самое удивительное, что окна в отделении банка даже не были оборудованы решетками. Сотрудники финансового учреждения объясняли это требованиями пожарной безопасности. При этом банк находился под охраной одного из частных охранных предприятий Саранска. Когда банк закрывался, офис ставился на сигнализацию. Однако преступники воспользовались определенными техническими способами и изначально заглушили сигнализацию, а затем и вовсе обесточили ее. Сигнал об этом на пульт ЧОПа так и не поступил.

После того как сигнализация была отключена, похитители со стороны двора отжали обычное пластиковое окно в подсобном помещении и проникли внутрь. Во дворе дома не было ни нормального освещения, ни камер видеонаблюдения. Преступники направились в операционный зал банка, там вскрыли дверь кассы и пошли к сейфам. Вскрыли их и спокойно ушли. Грабители «Восточного» в розыске до сих пор.