Мордовия будет дружить с китайской провинцией Хунань

Соответствующее Соглашение между Правительством РМ и Народным Правительством провинции Хунань (КНР) утверждено на последней сессии Госсобрания.

Документ об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах, напомним, был подписан 23 мая в ходе прошедшего в Чебоксарах третьего заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству субъектов ПФО, верхнего и среднего течения реки Янцзы (формат «Волга-Янцзы»).

Как заметил первый вице-премьер - министр экономики, торговли и предпринимательства республики Владимир Мазов, направленный в федеральные и республиканские ведомства проект соглашения уже прошел все стадии согласования. «На сегодняшний день Китай является одним из основных деловых партнеров Мордовии, - подчеркнул Владимир Мазов. - На долю КНР приходится около 30 процентов нашего внешнеторгового оборота. Притом объемы взаимной торговли постоянно растут. В 2016-2018 годах они увеличились почти в два раза - с 65 до 120 миллионов долларов. Надеемся, достигнутое соглашение тоже окажет позитивное воздействие на экономику региона».