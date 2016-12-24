«Сокращений не будет!»

Новые собственники «Тепличного» обещают обойтись без «крутых» мер и взвинчивания цен на продукцию

Перспективы дальнейшего развития АО «Тепличное» Глава Мордовии Владимир Волков обсудил с Дмитрием Лашиным - директором научно-производственной фирмы «Фито», ставшей новым собственником предприятия.

Разработанный инвестиционный проект, как отмечалось, предусматривает, прежде всего, расширение существующего производства. Так, в прошлом году появились новые тепличные комплексы, в строй сдана подстанция. В 2019-м завершится возведение еще одной площадки. Также намечается снести старые корпуса, уже не соответствующие современным требованиям. Взамен в следующем году предполагается построить 8,45 га теплиц, работающих по технологии искусственного досвечивания растений (что позволяет собирать урожай круглогодично).

Наконец, открыть планируется обособленное подразделение предприятия в Большеигнатовском районе Мордовии. Там уже весной начнутся строительно-монтажные работы. Площадь теплиц составит около 17 га, из которых 5 га - первой очереди. «Для нас очень важно, чтобы рабочие места создавались именно в сельской глубинке», - подчеркнул в ответ руководитель региона.

С вводом новых мощностей «Тепличное» сможет увеличить объемы производства овощей до 30 тысяч тонн в 2020-м и до 40 тыс. тонн в 2021 году. Притом будет сохранена и розничная сеть АО, состоящая из 16 торговых точек в Саранске и фирменного магазина на территории самого предприятия.

«Хочу развеять слухи о том, что якобы новые собственники «закрутят» цены и наша продукция не будет доступна местным жителям. Обещаю - такого не произойдет! Ценовая политика останется прежней, все наши магазины «шаговой доступности» будут сохранены!» - обозначил свою позицию Дмитрий Лашин.

Особое внимание в ходе встречи уделялось вопросам сохранения положительной динамики увеличения заработной платы и социальной стабильности в коллективе. Так, по итогам первого полугодия средняя зарплата на предприятии выросла сразу на 10 процентов, достигнув отметки в 40 тысяч рублей. В новых теплицах персонал получает и того больше - до 60 тысяч.

«В разговоре с людьми я подтвердил наше намерение сохранить все существующие социальные выплаты для работников «Тепличного» - в том числе при выходе на пенсию, - сообщил Дмитрий Лашин. - Говорили мы и о введении бонусной системы для некоторых категорий работников. Ни о каких сокращениях речи нет! Напротив, по мере ввода новых объектов будут появляться дополнительные вакансии. Генеральным директором АО по-прежнему останется Александр Живаев - контракт с ним уже продлен».