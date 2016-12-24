«Саранский триллер» с геройским финалом

19 августа саранский сегмент социальных сетей потрясла новость о диком инциденте - в приступе алкогольного психоза мужчина грозил выбросить из окна квартиры свою пятимесячную дочь. Все это безумство житель Саранска учинил в стремлении побольнее насолить своей жене, с которой он в очередной раз рассорился в пух и прах. Через считаные часы информация не только разлетелась по Мордовии, но и стала предметом репортажей федеральных СМИ. К счастью, грамотные и самоотверженные действия полицейских обусловили благополучный исход этой шокирующей истории - малышку спасли, допившегося до чертиков папашу задержали.

«Триллер»

Первый звонок о жителе Саранска, который порывается выкинуть свою пятимесячную дочь с третьего этажа, поступил в пожарно-спасательную часть в 14:38. Считаные минуты - и двор дома № 64 по улице Севастопольской стал предметом всеобщего внимания. Под окнами столпились десятки людей. Обезумевший мужчина с ножом в руках держал ребенка за ноги и угрожал сбросить вниз.

Вскоре на место происшествия прибыли участковый уполномоченный лейтенант полиции Василий Мартынов, полицейский-водитель Виктор Ковальчук и спасатель Руслан Алукаев. Вместе они пытались отговорить мужчину от страшной затеи, но неадекватный папаша не унимался и дверь в квартиру не открывал. Полицейские стали по карнизу подбираться к балкону, где разыгрывалась драма с захваченным в заложники ребенком. Увидев это, мужчина тут же предупредил, что расправится с ребенком. Вновь начавшиеся переговоры ни к чему не приводили. Но когда дебошир отодвинулся в глубь комнаты, лейтенант Мартынов резко форсировал события и забрался на балкон. Схватка в квартире была скоротечной - угрожавший расправиться с ребенком был нейтрализован, а спасенная малышка передана на попечение медиков.

Семья?

Как стало известно позже, срежиссировал этот «саранский триллер» 37-летний Дмитрий Иванов. Виновник инцидента с «уголовкой» знаком не понаслышке - в его копилке больше десятка судимостей. Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, побои, умышленное уничтожение чужого имущества и ряд других. Первые криминальные отметки в своей биографии он сделал еще 15 лет назад и в 22 года получил первую судимость.

Не сдерживал себя мужчина и в отношениях с женой Татьяной - во время ссор ей крепко доставалось от него. Татьяна и Дмитрий были знакомы больше двух лет. Он часто выпивал и с целым букетом судимостей не мог найти себе места в жизни. Она работала, прощала и верила, что рождение ребенка все изменит. Только не совсем понятно, что лежало в основе этих надежд на благополучную семейную жизнь, если за последний год женщина дважды подвергалась избиению со стороны сожителя. Когда в феврале 2019-го у них родилась дочь, пара приняла решение жить вместе.

Накануне происшествия семья отмечала крестины малышки. Дмитрий по своему обыкновению перебрал с алкоголем, что не улучшило атмосферу в семье и закончилось скандалом с рукоприкладством - Татьяна привычно схлопотала по лицу. На следующий день все обиды забылись, и женщина отправилась к своей родственнице в больницу. Дмитрий не терял времени зря и вновь крепко приложился к бутылке, устроив вернувшейся сожительнице «балконный концерт» с убийственными угрозами...

«Да, я знала, что он неоднократно судим. Но я надеялась, что Дима исправится с рождением дочери, - говорит Татьяна. - Как отец, на протяжении полугода он был идеальным. Я работала, он сидел дома с ребенком. Он её искупает, он её накормит, ноготочки подстрижет и на улице с ней погуляет. Он был идеальным отцом! И я никак не ожидала, что он так может поступить со своей дочерью. Он души в ней не чаял! Не понимаю, чего он хотел этим добиться... Да, он поднимал на меня руку. И угрожал, я в полицию обращалась. И уходила от него не раз. Но с рождением дочери стали жить вместе, а до этого просто встречались... Я ему многое прощала. Но как он мог так поступить с дочкой?..»

Награда

Главным героем этой истории стал 26-летний участковый лейтенант полиции Василий Мартынов (на фото), обезвредивший свихнувшегося на алкогольной почве папашу. И хотя Василий Мартынов поступил на службу в правоохранительные органы лишь около двух лет назад, говорит, что стать полицейским и помогать людям мечтал с детства.

Глава Мордовии Владимир Волков отметил подвиг участников операции. В субботу 24 августа в Доме республики он вручил государственные награды сотрудникам полиции и МЧС, спасшим пятимесячную девочку.

«Я считаю, что эти люди не только выполнили свой служебный долг, но и по-человечески поступили как настоящие герои! Спасибо ребятам за то, что, попав в сложную и опасную ситуацию, они проявили все лучшие качества сотрудников внутренних дел и МЧС, повели себя как настоящие мужчины. Они - гордость нашей республики, достойный пример для подражания и, безусловно, заслуживают людской благодарности и самых высоких наград», - отметил Глава республики.

Лейтенант полиции Василий Мартынов был награжден орденом Славы III степени. Кроме того, соответствующий указ о награждении полицейских подписал и министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев. Василий Мартынов в ближайшее время будет награжден медалью МВД России «За доблесть в службе», а Виктор Ковальчук - медалью МВД России «За смелость во имя спасения».

Общество

Столь резонансный случай вызвал у общественности бурю эмоций. Социальные сети буквально «взорвало» на гневные комментарии в адрес горе-отца. Правда, при этом многие переживают, что женщина снова все простит.

«Жена 100 % его примет и помирится. И всё - счастливая семья до первой пьянки».

«Когда участковый лезет на этого маньяка, мурашки бегут по телу. Молодец, не испугался! Полез смело. Вот на кого нужно равняться нынешней молодёжи!!!»

Наказание

Сейчас Дмитрий Иванов решением Октябрьского суда Саранска заключен под стражу и находится в СИЗО. Там он пробудет до 18 октября. На заседании при избрании ему меры пресечения мужчина вел себя спокойно и лишь угрюмо прятал взгляд. На вопрос, зачем он все это сделал, отвечал, что просто хотел «побесить» супругу. Против заключения под стражу не возражал.

Буквально за пару дней до «убийственного представления» на Дмитрия Иванова был составлен очередной административный протокол. Теперь же возбуждены еще два уголовных дела по статьям: покушение на убийство и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Понятно, что с ними Иванов имеет все шансы уехать в колонию на долгие годы.



