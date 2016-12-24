«А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ, А У ВАС?»

Исправно платившие за услуги ЖКХ жители Саранска неожиданно для себя могли остаться без газоснабжения

Об этом стало известно после того, как в платежных документах в строке «Газоснабжение» у людей странным образом обнаружились задолженности. Сумма долга за газ варьировалась от нескольких рублей до одной тысячи. Многие, по инерции оплатив итоговые суммы, указанные в квитанциях, не обратили внимания на произошедшие метаморфозы.

Однако в дополнительных уведомлениях требовалось незамедлительно произвести оплату в полном объеме, а также пояснялось, что в случае неуплаты в срок до 25 августа подача газа будет приостановлена. Кроме того, собственников стращали тем, что задолженность будет взыскана в судебном порядке, да еще вместе с тратами на судебные расходы. Подобные формулировки не только заставили население пересмотреть полученные платежки, но и спровоцировали волну возмущения. Причины возникновения спорной ситуации обсуждались в ходе работы круглого стола в мордовском региональном отделении Общероссийского Народного фронта (ОНФ).

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Олег Каштанов отметил, что Президент России Владимир Путин ставит перед общественной организацией задачу жестко контролировать реализацию национальных проектов, в том числе тех, что касаются жилищно-коммунальной сферы. «Гражданам важен результат. Люди должны почувствовать улучшение качества жизни уже сегодня, - подчеркнул Олег Каштанов. - Если этого не происходит, мы должны выяснить, почему, и найти решение, как это исправить».

На повестку дня общественниками были вынесены два злободневных вопроса, затрагивающих интересы жителей Октябрьского района. Помимо платежей за газ, обсуждались проблемы содержания многоквартирных домов, находящихся на балансе ООО «ГУК Октябрьского района». Высказать свою позицию по этим вопросам, выслушать другие точки зрения и вместе прийти к общему решению необходимо было представителям ООО «Газпром межрегионгаз Саранск», Администрации городского округа Саранск, Министерства ЖКХ РМ, Прокуратуры РМ, Саранского расчетного центра, ООО «ГУК Октябрьского района» и представителям ТСЖ.

По копейке в миллионы

«ГУК Октябрьского района» вслед за другими городскими управляющими компаниями близок к процедуре банкротства, что вызывает множество опасений у населения. В связи с этим возникает резонный вопрос, что будет со средствами, которые жильцы перечисляли на счет компании. На сегодняшний день счет управляющей компании, обслуживающей более 600 домов Октябрьского района, арестован. Но мало того что накопленные деньги домов фактически могут исчезнуть, так еще оказалось, что за шесть лет деятельности «ГУК Октябрьского района» задолжала «Газпром межрегионгаз Саранск» 13 миллионов рублей.

Представители городской управляющей компании - главный инженер Алексей Смоланов и начальник планово-экономической службы Ирина Тюркина - объяснили, откуда образовалась задолженность: неплатежи населения. По их подсчетам, около пяти процентов жителей Октябрьского района не платили за газ, что привело к тому, что постепенно накопилась внушительная сумма.

Мелким шрифтом

Возникшая задолженность позволила газовикам законно перейти с 1 мая 2019 года на прямые договоры. Информирование населения осуществлялось через несколько предложений, напечатанных мелким шрифтом в платежке. Заместитель генерального директора компании «Газпром межрегионгаз Саранск» Сергей Чалов в своем выступлении отметил, что горожане от этого ничего не теряют. Между тем сама компания могла остаться без 13 миллионов рублей.

«Задолженность образовалась в связи с тем, что 605 домов Октябрьского района, а это 337 594 тысячи лицевых счетов, перешли на прямые договоры. До этого момента поступающие денежные средства управляющая компания перераспределяла таким образом, что за газ в полном объеме не платили, - подчеркнул Чалов. - Если у кого-то есть вопросы, можно обратиться к нам или в расчетный центр, где гражданам персонально пояснят, из чего конкретно складываются задолженности».

Представители расчетного центра, в свою очередь, заверили присутствующих, что люди лишнего не заплатят. Но окончательно убедить другие заинтересованные стороны в том, что от применения данной формулы взаимодействия действительно никто не пострадает, по итогам встречи не удалось.

Мордовское региональное отделение ОНФ попросило предоставить в штаб копии протоколов общедомовых собраний и прочие сопутствующие документы. Наряду с этим активисты заявили, что обязательно проверят поступившие сообщения от населения, в которых идет речь о том, что из-за несвоевременной информации о долге многие могут лишиться государственных субсидий.

Глас народа

Представители ТСЖ, узнав о возможном банкротстве «ГУК Октябрьского района», не торопятся заключать договоры с новыми компаниями, предлагающими свои услуги. Как оказалось, несмотря на то, что рынок данных компаний в регионе достаточно широк (это 64 организации), выбрать из них, по словам домкомов, некого. Рассматривается даже форма самоуправления. На данный момент домкомами изучается успешный опыт такой самоорганизации в нашем регионе. При этом такой формат управления домами имеет множество подводных камней.

«Каждая из новых управляющих компаний пришла на этот рынок зарабатывать, - считает домком дома № 110 по проспекту 70 лет Октября Наталья Тужилкина. - Они собираются работать по принципу «плати и ничего не спрашивай». До людей им дела нет. Договоры, которые нам предлагают, нас не устраивают. Согласно этим документам горожане имеют только обязанности, но никто не обозначает наши права. Самое печальное, что помощи от муниципальных властей по данному вопросу мы практически не ощущаем. Нас уже очень давно даже не собирают. При этом нам есть на чем заострить внимание».

Итогом круглого стола стала инициатива создания при администрации Октябрьского района рабочей группы с участием домкомов, представителей управляющих компаний, экспертов и общественников. По мнению большинства из присутствовавших, такой подход должен помочь в разработке корректных договоров с управляющими компаниями, а также в решении других сложных вопросов. И первым из них станет судьба собственных средств домов, находящихся на арестованных счетах ООО «ГУК Октябрьского района».

Мария ЕРИНА