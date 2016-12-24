Паралимпизм

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Власти Мордовии намерены значительно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения
На чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу (спорт ЛИН), проходившем с 6 по 9 августа в Нижнем Тагиле, успешно выступили спортсмены «Спортивно-адаптивной школы имени Евгения Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва».
Воспитанники тренера Александра Бегеева - Игорь Долгов и Антон Новиков - стали серебряными призерами соревнований среди юношей. Долгов в категории до 53 кг в сумме троеборья поднял 295 кг, а Новиков в весе до 59 кг покорил 307,5 кг. Наряду с этим, Долгов стал победителем турнира в абсолютном зачете соревнований, набрав 436,58 очков по IPF.
Власти Мордовии намерены значительно улучшить ситуацию в сфере здравоохранения
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