«МОРДОВИЯ-2002» - ЧЕТВЁРТАЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Команда Владимира Медведева и Вячеслава Вечканова выступала на предварительном этапе первенства России среди команд спортивных школ в Нижнем Новгороде. Пробиться в призовую «тройку» у старших юношей МЦПЮФП «Мордовия» не получилось. Тем не менее, как подтвердили очевидцы событий на стадионе «Северный», практически во всех играх «Мордовия-2002» демонстрировала красивый и результативный футбол.



Хронология матчей и авторов забитых мячей выглядит следующим образом: СШОР-8 Нижний Новгород - 6:0 (Олег Курбатов - 3, Георгий Макаров, Кирилл Иркаев, Дмитрий Купцов), «Крылья Советов» Самара - 2:4 (Олег Курбатов, Алексей Нифатов), «ДЮСШ-НН» Нижний Новгород - 2:4 (Алексей Нифатов, Дмитрий Купцов), «Балаково» Балаково - 2:1 (Алексей Нифатов, Максим Гололобов), «СШ по футболу» Альметьевск - 2:1 (Олег Курбатов и Алексей Нифатов), РЦПФ «Нижний Новгород» - 0:3. Итог выступления - 4-е место.

На пьедестал зоны «Б» взошли РЦПФ «Нижний Новгород», «Крылья Советов» и нижегородская ДЮСШ-НН. В параллельной отборочной группе, именуемой зоной «А», матчи которой проходили в Тольятти, сильнее остальных выступили местный «Акрон-СДЮСШОР-12-Лада», ижевский «Зенит» и нижнекамский «Нефтехимик». Финал Приволжья в период с 25 по 31 августа пройдет на стадионе «Металлург» в Самаре.

Третий дивизион

ПЕРВЕНСТВО МФС «ПРИВОЛЖЬЕ» - 2019

РЕЗУЛЬТАТЫ 16-го тура. 7 августа: «Локомотив-НН» - «Зенит-Ижевск-м» - 0:3 (техн.), «Зенит» Пенза - «Химик-Август» Вурнары - 1:3 (Дзодзиев, 59-авт. - Бычков, 30, Давыдов, 34, С. Дзодзиев, 88), «Химик» Дзержинск - «Дорожник» Каменка - 0:2 (Макеев, 18, П. Афанасьев, 77), «Мордовия-м» - «Волна» Ковернино - 0:3 (Дрягин, 26, 64-пен., Харченко, 47). Остальные матчи 16-го тура перенесены на другие даты, в связи с приостановлением участия в турнире ряда команд. Причиной технического результата стало снятие с соревнований команды «Локомотив-НН».

«МОРДОВИЯ-м» Саранск - «ВОЛНА» Ковернино - 0:3

Голы: 0:1 - Сергей Дрягин (26), 0:2 - Вадим Харченко (47), 0:3 - Сергей Дрягин (64-пен.).

«Мордовия-м»: Увин, Калиханов, Поветкин, Мухин (Шмаков, 73), Кадыров (Галкин, 65), Стрелов, Сарычев, Бояркин, Соболев (Бухаров, 62), Федак (Чемарин, 42), Кузнецов (Афанасьев, 65). Тренеры - Василий Дмитренко и Максим Будников.

«Волна»: Федоров (Трубицин, 86), Шишкин (Щегольков, 81), Лопухов (Волков, 84), Рытов, Левенко (Чуравцев, 71), Кабаев (к) (Андрияхин, 70), Дрягин, Загоненко (Ширин, 78), Горелишвили, Козловский, Харченко (Ручнов, 67). Главный тренер - Владимир Силованов.

Предупреждены: Мухин, 20 - Козловский, 53.

Судьи: Симаков (Пенза), Федулов (Ульяновск), Сливчук (Энгельс).

7 августа. Саранск. Стадион «Старт». 100 зрителей.