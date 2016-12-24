«МОРДОВИЯ-2004» И «МОРДОВИЯ-2005» ИДУТ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ В «ПРИВОЛЖЬЕ»

14-летние воспитанники МЦПЮФП «Мордовия» продолжают радовать достойными результатами. На минувшей неделе подопечные Дениса Кукушкина и Никиты Рокунова сначала добыли важную ничью в Самаре (1:1), в очной встрече с лидерами таблицы, а затем заставили капитулировать своих прямых конкурентов - сверстников из саратовской «СШОР-Сокол» (2:0).

В гостевом матче с «Крыльями Советов» на поле выходили: Баулин, Поляков, Сипров, Новиков, Артамонов, Бикбаев, Бойков (Фалеев, 22), Донцов (к), Волгаев, Казачинский, Аношкин (Какурин, 42). На 25-й минуте счет в матче открыл Иван Корнеев, но за пять минут до конца основного времени Вадим Фалеев забил ответный гол.

В соперничестве с «соколятами» честь нашей республики отстаивали: Баулин, Сипров, Новиков, Фалеев, Артамонов, Донцов (к) (Сергин, 70), Бикбаев, Бойков (Какурин, 52), Гуменчук (Аношкин, 43), Волгаев, Казачинский. На 25-й минуте счет с пенальти открыл Максим Донцов, а под самый занавес поединка, на 70+1 минуте, Владислав Волгаев упрочил преимущество.

В свою очередь «Мордовия-2004» победила в гостях пензенский «Зенит» (2:0). Подопечные Сергея Дикарева и Игоря Лазарева сыграли этот матч в следующем составе: Ноздрин, Кульнин, Буцких (к), Кирдянов, Панежа, Тишенков, Бурмистров, Ананьев, Козлов, Гродников, Хайров. Во втором тайме на замену выходили Малышев, Потапов, Трушин, Шаров, Аверкин. Автором первого забитого мяча на 18-й минуте стал Варис Хайров. А на 57-й минуте представители принимающей стороны сотворили автогол. Отметим, что 15-летние воспитанники главной футбольной школы республики, как и «Мордовии-2005», еще ни разу не проиграли своим оппонентам.



