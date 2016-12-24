МГУ - ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА МОРДОВИИ

Победой команды Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева завершился финал Кубка Мордовии. Битву за почётный трофей между представителями Саранска и Ковылкина было решено провести в Рузаевке. Как часто бывает в кубковых матчах, победа осталась за теми, кто более организованно действовал на протяжении всего игрового времени.

«Огарёвцы» отменно контролировали мяч, практически не позволяя «красно-белым» создавать ощутимую остроту. Ковылкинцы в основном старались играть забросами на своего самого забивного форварда и одновременно капитана - Дмитрия Савочкина. Но оборона МГУ была готова к подобным действиям. В свою очередь атакующие футболисты «Университета» очень грамотно созидали, что в нужные моменты позволяло закреплять голами преимущество во владении мячом. Самый реальный шанс забить «Спартак» имел после удара Дмитрия Самаркина, но надежно сыграл вратарь МГУ Александр Лещаков. Первый гол «студенты» забили после многоходовой комбинации, второй - с пенальти, третий - в контратаке, когда все силы соперника были брошены вперед. Голевой дубль записал себе в актив Айрат Баймашев. Одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал многоопытный Константин Попков. Гол престижа забил Максим Терентьев.

МГУ Саранск - «СПАРТАК» Ковылкино - 3:1

Голы: 1:0 - Айрат Баймашев (19), 2:0 - Константин Попков (59-пен.), 3:0 - Айрат Баймашев (90), 3:1 - Максим Терентьев (90+1).

МГУ: Лещаков, Адмайкин, Галахов, Бояркин, Кузин, Прытков, Попков (к), Трифонов (Вахонин, 80), Тишенков (Будников, 65), Сафонов (М. Курочкин, 90), Баймашев. Главный тренер - Михаил Аношкин.

«Спартак» Кв: Авдюшкин, Самаркин, Минеев, Дорожкин, Лысов, Терентьев, Караваев, Маланькин, Кареньков, Родькин (Шестов, 46; Кудашкин, 66; Рогачев, 75), Д. Савочкин (к). Главный тренер - Сергей Луконин.

Предупреждены: Галахов, 17 - Д. Савочкин, 62, Терентьев, 75.

Судьи: Крюков, Мухин, Васинькин (все - Саранск).

10 августа. Рузаевка. Стадион «Химмаш». 150 зрителей.