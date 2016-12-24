НЕТ ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ РАССТРАИВАТЬСЯ

«Мордовия» уступила «Балтике», но плотный календарь сразу же отправил команду на Дальний Восток

Тяжелым поражением в три мяча завершился для «Мордовии» домашний матч с калининградской «Балтикой». Тяжелым потому, что подобные результаты всегда ложатся грузом на команду и дают осадок в болельщицкой памяти. Два быстрых и совсем необязательных гола однозначно разрушили все имевшиеся у нашей команды планы на матч. В футболе, безусловно, такое случается. Однако что-то исправить в таких ситуациях, не располагая глубиной состава, да еще в родных стенах, при ощутимом давлении трибун, удается единицам.

С другой стороны, расстраиваться абсолютно некогда. Ранним утром вторника саранская команда отправилась на поезде в российскую столицу, откуда взяла курс на Хабаровск. Уже сегодня, 14 августа, ровно в полдень по московскому времени, подопечные Марата Мустафина выйдут на поле «Стадиона имени Ленина» на далеких амурских берегах, а в ближайшее воскресенье, 18 августа, предстоит сыграть домашний поединок с «Чертаново». Дальше - больше. 21 августа - кубковый поединок с «Акроном» на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, 25 августа - домашка с «Нижним Новгородом». И это при том, что сезон стартовал всего лишь месяц и неделю назад, а позади уже восемь туров, если считать сегодняшний. Конечно, с уплотнениями в календаре приходилось сталкиваться и в предыдущие сезоны. Но справедливости ради стоит сказать, что приходились они в основном на те периоды, когда команды были на ходу. Сейчас же еврокубковый график предложен участникам турнира сразу и не оставляет времени на раскачку. Свободного недельного цикла команды дождутся только весной.

ФК «МОРДОВИЯ» Саранск - «БАЛТИКА» Калининград - 0:3

Голы: 0:1 - Максим Кузьмин (11), 0:2 - Ильнур Альшин (22), 0:3 - Никита Глушков (70).

ФК «Мордовия»: Шебанов, Ятченко, Хрипков (к), Климов, Теняев, Джумаев (Шустов, 70), Дворецков, Орлов, Адаев (Соболев, 46), Сергеев (Буранов, 46), Базелюк (Ермаков, 71). Главный тренер - Марат Мустафин.

«Балтика»: Латышонок, Тишкин (к) (Алибеков, 83), Плопа, Наилсон, Альшин (Захаров, 78), Причиненко, Кузьмин (Глушков, 61), Макарчук, Кашчелан (Кисиль, 80), Чочиев, Маркин. Главный тренер - Евгений Калешин.

Предупреждены: Дворецков, 64, Соболев, 75, Буранов, 90 - Альшин, 36, Наилсон, 43, Кузьмин (в перерыве матча), Тишкин, 64.

Судьи: Кошко (Белореченск), Шимарыгин (Сосновый Бор), Архипов (Ульяновск).

Резервный арбитр: Евгений Буланов (Саранск).

Делегат ФНЛ: Петр Петухов (Москва).

Инспектор: Сергей Барабаш (Ставрополь).

10 августа. Саранск. Стадион «Старт». 2973 зрителя.

СКАЗАНО ДЛЯ ПРЕССЫ

Марат МУСТАФИН, главный тренер ФК «Мордовия»:

- В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками за столь плохой результат. Конечно, мы не должны проигрывать дома с таким счетом. Трудно вспомнить, когда «Мордовия» в последний раз уступала в домашней игре столь крупно. Но это футбол. В первом тайме было всего два удара по нашим воротам, и оба привели к голам. Сначала к взятию ворот привел неожиданный дальний удар, затем рикошет. Дальше уже было тяжело. Прийти в себя после такого было очень сложно. Но времени, чтобы расстраиваться, у нас нет. Нужно оперативно восстановиться и готовиться к Хабаровску. Впереди очень тяжелый отрезок.

- Охарактеризуйте первый пропущенный гол. Он стал следствием всё-таки сильного удара или растерянности вратаря?

- Безусловно, когда удар наносится из-за пределов штрафной, вратари должны контролировать такие мячи. Но, на самом деле, здесь всё было несколько иначе. Мяч полетел по очень непредсказуемой траектории. Достаточно трудно было на это среагировать. Впрочем, ответственности за неудачные действия мы ни с кого не снимаем.

- Как себя чувствует Олег Смирнов, получивший травму в жестком столкновении с игроком «Факела» в Воронеже?

- Восстановился. Со здоровьем сейчас у него, слава богу, всё нормально. Рассчитываем, что будет готов к следующей игре.

- В перерыве были произведены две замены. Объясните, что конкретно не устроило тренерский штаб в игре Владислава Адаева и Виктора Сергеева?

- В атаке мы плохо цеплялись за мячи. Было мало движения, мало доставок мяча с флангов. Хотя в целом в первом тайме мяч мы держали хорошо. Но при счете 0:2 необходимо агрессивнее играть впереди, как следует нагнетать, обыгрывать, направлять мячи нужным адресатам. К сожалению, в этом плане у нас были проблемы. С чем это связано?! Наверное, все-таки с тем, что в линии полузащиты в нашей команде играют молодые ребята. Адаев, Джамаев, Орлов, Дворецков. Им всем чуть больше двадцати лет. Поэтому стабильности пока не хватает. Тот же Теняев еще достаточно молод. Могут выдать сильный матч, а могут где-то провалиться. Здесь очень важно, чтобы игроки не опускались ниже своего уровня. Но всё равно у этих парней есть потенциал, есть будущее в футболе. Самое главное, чтобы они такие поражения быстрее забывали и двигались дальше. К тому же, снова нельзя не сказать, что глубина состава у нас фактически отсутствует. Наша заявка закрыта. Поэтому будет непросто. Тем не менее сдаваться не собираемся. Надо добывать очки. Важно, чтобы ребята не зацикливались на таких поражениях.

Михаил СЕМЕНОВ, старший тренер «Балтики»:

- Поздравляю всех причастных к футбольному клубу «Балтика» с победой. Прежде всего, всех футболистов. Ребята не теряют веры в себя и постепенно начинают выполнять то, что мы тренируем и готовим. Очень рад, что команда надежно сыграла в обороне. Мы не допускали грубых ошибок и забили хорошие голы. В целом игра была тяжелая. Но считаю, что справились. Всегда просим игроков бить по воротам как можно чаще. Не могу сказать, что в первом голе вратарь соперника ошибся. Просто удар был очень точным и коварным. И этот факт определенно можно записать в плюс нашему исполнителю. Позади серия неудач. Мы уступали, но совсем не по игре. Имели моменты, но не забивали. В наши ворота, напротив, залетало всё, что можно. В Саранске, к счастью, всё сложилось именно так, как нам было надо. Думаю, «Балтика» обязательно продолжит радовать своих болельщиков.

ОЛИМП-ПЕРВЕНСТВО ФНЛ - 2019/2020

РЕЗУЛЬТАТЫ 7-го тура. 10 августа: «Луч» - «Торпедо» - 0:1 (Шоркин, 82), «СКА-Хабаровск» - «Чертаново» - 0:0, ФК «Нижний Новгород» - «Факел» - 2:1 (Портнягин, 35, Игнатович, 78-пен. - Гладышев, 4), ФК «Мордовия» - «Балтика» - 0:3 (Кузьмин, 11, Альшин, 22, Глушков, 70), «Авангард» - «Спартак-2» - 2:2 (Каюмов, 90+1-пен., Петрунин, 45-авт. - Руденко, 63, 83), «Текстильщик» - «Шинник» - 1:1 (Радченко, 44 - Низамутдинов, 41-пен.), «Енисей» - «Нефтехимик» - 2:2 (Харитонов, 34, 49-пен. - Уридия, 17, Макаров, 31), «Томь» - «Ротор» - 0:1 (Султонов, 83-пен.), ФК «Химки» - «Краснодар-2» - 3:0 (Каменщиков, 2, Скворцов, 11, К. Алиев, 48),

ФК «Армавир» - «Чайка» - 2:1 (Безлихотнов, 39-пен., Калмыков, 67 - Машнев, 64; на 90-й мин. Подбельцев не реализовал пенальти).