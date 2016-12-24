«Биохимик» планирует запустить новое производство

Об этом Главе Мордовии Владимиру Волкову и премьер-министру Владимиру Сушкову сообщил председатель Совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый. «Там сразу пять новых цехов, включая современную лабораторию, участки по производству фармацевтических субстанций и готовых лекарственных препаратов по новой технологии», - уточнил Петр Белый. В дальнейшем на созданной базе планируется выпуск 11 наименований медикаментов и трех видов активных субстанций, причем по большей части относящихся к импортозамещающим.

Всего же на различных этапах разработки и освоения сейчас находится 150 наименований лекарств антибактериального, седативного, ноотропного, противоаллергического и противовоспалительного действия. Есть среди них новейшие антибиотики пятого поколения. Петр Белый также отметил, что в текущем году получено 27 регистрационных удостоверений. В том числе на уникальный, не имеющий аналогов в мире, новейший препарат, показанный людям с нарушением обмена веществ. Речь идет об оригинальном изделии, запатентованная и эффективная композиция которого прошла все клинические исследования и была зарегистрирована. В июне с конвейера сошла первая партия препарата.

Также на этой неделе стало известно, что «Биохимик» первым из российских производителей зарегистрировал препараты нового поколения «эторикоксиб» и «дексмедетомидин».

При обсуждении итогов работы предприятия в первом полугодии было подчеркнуто, что объемы производства на нем выросли, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сразу на 11%. Прибыли от продаж увеличились почти на 5%, а производительность труда - на 25,7(!)%.

По мнению Главы Мордовии, столь впечатляющие показатели заставляют задуматься о повышении заработной платы персонала. «Ныне на завод приходят молодые специалисты - первые выпускники программы профессиональной подготовки, организованной на базе «Биохимика» и МГУ имени Н.П. Огарева. Достойная зарплата станет существенным стимулом к получению новых знаний, росту профессиональной квалификации работников», - заявил Владимир Волков.