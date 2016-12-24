Похитила 15 тысяч рублей с банковской карты знакомой

Мечты сбываются
Известный писатель и общественный деятель Александр Проханов узнал в Мордовии, как создаётся сказка
В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении 55-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении кражи.
Полицейские установили, что в июне этого года обвиняемая похитила у своей знакомой с банковской карты 15 тысяч рублей. Женщина находилась в гостях у приятельницы и вместе с ней распивала горячительные напитки. В какой-то момент из кармана компаньонки по застолью выпала банковская карта и... пин-код к ней. Гостья не растерялась и, воспользовавшись невнимательностью гостеприимной хозяйки, похитила карту. В тот же вечер дама сняла с платёжного устройства деньги и потратила их на личные нужды. Свою вину женщина признала полностью.
Известный писатель и общественный деятель Александр Проханов узнал в Мордовии, как создаётся сказка
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