Похитила 15 тысяч рублей с банковской карты знакомой

В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении 55-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении кражи.

Полицейские установили, что в июне этого года обвиняемая похитила у своей знакомой с банковской карты 15 тысяч рублей. Женщина находилась в гостях у приятельницы и вместе с ней распивала горячительные напитки. В какой-то момент из кармана компаньонки по застолью выпала банковская карта и... пин-код к ней. Гостья не растерялась и, воспользовавшись невнимательностью гостеприимной хозяйки, похитила карту. В тот же вечер дама сняла с платёжного устройства деньги и потратила их на личные нужды. Свою вину женщина признала полностью.