Похитила 15 тысяч рублей с банковской карты знакомой

Репортер

В Мордовии закончено расследование уголовного дела в отношении 55-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении кражи.
Полицейские установили, что в июне этого года обвиняемая похитила у своей знакомой с банковской карты 15 тысяч рублей. Женщина находилась в гостях у приятельницы и вместе с ней распивала горячительные напитки. В какой-то момент из кармана компаньонки по застолью выпала банковская карта и... пин-код к ней. Гостья не растерялась и, воспользовавшись невнимательностью гостеприимной хозяйки, похитила карту. В тот же вечер дама сняла с платёжного устройства деньги и потратила их на личные нужды. Свою вину женщина признала полностью.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Мечты сбываются

Известный писатель и общественный деятель Александр Проханов узнал в Мордовии, как создаётся сказка

Меркушкин заплатит?!

Брата экс-губернатора Мордовии обязали выплатить компенсацию за ДТП, в котором пострадали саранский юрист и его девушка

Комбинаторы цифровой эпохи

Современный мир все больше погружается в водоворот цифрового существования, когда привычные вещи обретают виртуальное воплощение....

Конкурс красоты

№32  Татьяна

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу