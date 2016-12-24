В ДТП на границе с Мордовией погибло шесть человек

Страшная авария, унёсшая жизни шести человек, произошла накануне утром на границе Мордовии и Рязанской области.

В Сасовском районе соседнего региона, на 405-м километре автодороги М5 «Урал», столкнулись два автомобиля: дорогу не поделили микроавтобус «Мерседес Вито» и внедорожник «Тойота Ланд Крузер 100».

По предварительным данным областной автоинспекции, аварию спровоцировал 30-летний водитель микроавтобуса, направлявшегося в сторону Челябинска. «Мерседес» выскочил на полосу встречного движения и столкнулся с внедорожником. «Тойотой» управлял 58-летний мужчина. В результате ДТП погибло шесть человек, в числе которых - ребёнок в возрасте 14 лет. Водитель микроавтобуса скончался на месте. Ранения получили и шесть пассажиров «мерседеса», среди них также есть ребёнок. Водитель и пассажир внедорожника получили различные травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.