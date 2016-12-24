Житель Саранска купил на мошенническом сайте снегоход за 755 тысяч рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 40-летний житель Саранска. Он пояснил, что в июле отыскал на известном сайте по продаже мототехники снегоход, оформил его приобретение и перечислил предоплатой на банковский счет продавца свыше 755 тысяч рублей.

Как следовало из условий поставки товара, снегоход должны были доставить клиенту в течение недели. Мужчина выждал положенный срок, однако техника всё задерживалась в пути. Тогда он решил еще раз ознакомиться с условиями на сайте, но, когда попытался зайти на него, был неприятно удивлен: интернет-страница была недоступна. Попытавшись через поисковую систему найти нужный интернет-магазин, житель Саранска быстро обнаружил его сайт и позвонил по контактному телефону. В ответ на его претензии о задержке с доставкой снегохода менеджер торговой площадки сообщил, что подобный заказ у них не зарегистрирован. Как выяснилось в дальнейшем, доменное имя реального интернет-магазина отличается всего одной буквой от имени сайта-двойника, на котором наш земляк и совершил покупку.

Сейчас полицейские устанавливают данные владельца банковской карты, куда были перечислены деньги за снегоход. Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан быть внимательными и проявлять разумную предосторожность при совершении покупок по Интернету. Перед совершением покупки в виртуальном магазине с предварительной системой расчетов постарайтесь изучить отзывы о нем на различных форумах и сайтах, соберите максимум информации и примите взвешенное решение.

Обратите внимание на количество недоработок на сайте: грамматические ошибки, неактивные ссылки, разделы со статусов «находится в стадии разработки». Наличие таковых свидетельствует о том, что владелец ресурса не дорожит своей репутацией и, скорее всего, не слишком щепетилен в вопросах выполнения своих обязательств перед клиентами.

Остерегайтесь сайтов-двойников: мошенники могут создать дублирующий интернет-магазин, доменное имя которого отличается от известной и добросовестной организации одним или несколькими символами. Не зная, что находится на сайте-двойнике, пользователь совершает онлайн-оплату покупок, однако не получает их.



