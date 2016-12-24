Телевизионщики поставили «на ножи» гастро-паб «Super Good» в Саранске

Саранская публика находится в предвкушении выхода очередного выпуска шоу «На ножах» телеканала «Пятница». Съёмочная группа телевизионщиков прибыла в столицу Мордовии во главе с шефом Константином Ивлевым и занялась реконструкцией гастро-паба «Super Good», расположенного в центре города, по улице Льва Толстого.

Суть телешоу «На ножах» заключается в том, что шеф-повар Константин Ивлев с командой посещают различные заведения, оценивают меню, уровень навыков персонала и созданные условия для посетителей, после чего они трансформируют работу заведения с новой концепцией. Команда дизайнеров подбирает тематические интерьерные решения, мастер Ивлев предлагает новое меню, более точно отвечающее запросам публики. Разумеется, одним из главных условий значится то, чтобы продукты всегда были свежими и качественными.

В съемочной группе журналисту «ВС» сказали, что в гастро-пабе есть над чем работать, что все пожелания посетителей будут учтены при создании нового облика заведения. До выхода передачи в телеэфире обновленная концепция держится в секрете, но сотрудники шоу обещали, что меню станет более качественным, а обстановка в пабе более стильной, молодежной и привлекательной.

На данный момент выходит уже 4-й сезон телепередачи «На ножах». Заведения, преображенные специалистами шоу, уже прошли проверку временем. Стоит отметить, что многие кафе и рестораны в других городах продолжают успешно работать, придерживаясь нововведений, предложенных шефом Ивлевым. Будем надеяться, что в Саранске эксперимент тоже окажется удачным.