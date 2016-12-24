То не гром гремит - это музыка…

Рок-фестиваль «Нашествие» энергично отметил свое 20-летие

Четыре дня лучшей музыки. 143 музыкальных коллектива. Сергей Шнуров и его группировка «Ленинград», Илья Лагутенко и «Мумий Тролль», Борис Гребенщиков и «Аквариум», Юрий Шевчук и «ДДТ», Гарик Сукачев с группой «Неприкасаемые», Диана Арбенина и «Ночные снайперы», группы «Сплин», «Би-2» и многие-многие другие. Двести тысяч зрителей со всей России и из-за рубежа. Главный российский рок-фестиваль «Нашествие» отметил свое 20-летие.

Снайперы не промахиваются

Арбенина не была бы Арбениной, если бы на концерте не объединилась со своими поклонниками. Сначала артистка, как и все музыканты, выступала на сцене, а потом просто спустилась в народ. Поначалу она влезла на небольшое ограждение, которое отделяло ее от поклонников, потом упала к ним в объятия (правда, ненадолго), а после и вовсе перелезла через это ограждение в самую гущу фанатов, заставив свою охрану немного поволноваться. Но выступление прошло, как говорится, «на ура»!

- Мы пережили просто невероятное «Нашествие», - чуть позже, уже после выступления, обратилась Диана к своим поклонникам. - Меня сейчас благодарят за неравнодушное и неформальное отношение к людям. Но это я их должна благодарить! За поддержку, за внимание, за неравнодушие, за открытые горячие молодые сердца. Я хочу, чтобы поклонники знали: когда я ныряю к вам, во мне нет ни капельки страха. Я просто убеждена в том, что между нами не может быть никакой подставы. Вы любите меня, и я отвечаю вам тем же!

Тут надо отметить, что это был не единственный сюрприз от Дианы Арбениной. Кому-то из поклонников она предложила выйти на сцену и вместе с ней исполнить хит «31-я весна». И такой смельчак нашелся. Парень представился Юрием и тут же получил от Дианы ее гитару. Молодой человек справился с непростой задачей и весьма неплохо отыграл композицию.

Лагутенко, спаси матроса!

Илья Лагутенко и его группа «Мумий Тролль» - довольно редкие гости больших концертов, но юбилейное «Нашествие» они не могли пропустить. На фестиваль Илья приехал со своей супругой Анной Жуковой и младшей дочерью - восьмилетней Летицией.

На концерте артист выступал не только со своей группой. Легендарную песню «Медведица» Илья Лагутенко исполнял вместе с победителями конкурса, который проводили организаторы «Нашествия».

Музыкант вместе со своей семьей большую часть времени проводит в Лос-Анджелесе.

- Мы записали новый альбом, даже два. Представим новые песни до Нового года, - рассказал Илья. - Кроме того, нашей песне «С Новым годом, крошка!» исполняется 20 лет. Будем отмечать. Займусь вплотную нашим фильмом «SOS Матросу», где мы с музыкантами на барке «Седов» обошли вокруг света. Мы уже 6 лет пытаемся довести это дело до финала - и всё никак. Но обещаю, что до конца года это сделаем.

Шнур почти без мата

Главным хэдлайнером фестиваля стал Сергей Шнуров с группировкой «Ленинград». Их выступление на «Нашествии» анонсировалось как заключительное. Весной музыкант объявил о роспуске группы и прощальном туре. Многие поклонники до сих пор не верят, что уже осенью «Ленинград» прекратит свое существование.

- Тур проходит в обычном режиме. Плохих новостей нет, - заявил Сергей Шнуров. - Меня все спрашивают, чем я теперь буду зарабатывать. А мне кажется, что я уже заработал себе на жизнь. Я сегодня прочитал в новостях, что средняя зарплата больше половины населения страны - меньше 35 тысяч рублей в месяц. Эту сумму в месяц я могу себе позволить, ее могут позволить себе мои внуки и правнуки. Так что я не особо парюсь на эту тему. Шоу-бизнес должен отдохнуть от Сергея Шнурова...

Впрочем, без работы музыкант точно не останется: на «Нашествие» Сергей Шнуров приехал после съемок в передаче «Форт Боярд», где был ведущим.

- Мы сняли весь блок, все десять программ, - пояснил Шнуров. - Мне понравилось. Было круто! Тесно пообщался со змеями и паукам, а так как я не единожды был женат, мне это давалось легко! (Смеется.)

Надо сказать, что на осень лидер «Ленинграда» тоже уже занят: в новом сезоне «Голоса» Сергей Шнуров снова появится в кресле наставника (переговоры об этом уже в финальной стадии).

На «Нашествии» Сергей зажег публику, но сам вел себя прилично. А ведь в прошлые годы на различных фестивалях чего только не было: и море выпитого виски, и спущенные штаны, и выступления в абсолютно голом виде, и скандалы, и многое другое... Теперь вместо крепких алкогольных напитков - вода, вместо выступления в неглиже - шорты и (максимум) голый торс. Правда, мат в речи и песнях артиста все еще присутствует. Но это, скорее всего, чтобы его не спутали с кем-то...

Они обещали вернуться…

Конечно, на фестивале выступало и огромное количество других артистов. Был здесь и Гоша Куценко. На одной из сцен он представлял свое музыкальное творчество и даже исполнил рэп. Юрий Шевчук и группа «ДДТ» вместо своих самых известных песен решили показать публике абсолютно новую программу. Правда, очень многие поклонники просили что-нибудь из «старенького», но музыкант был непреклонен. Лёва и Шура из «БИ-2», напротив, прошлись по своим старым хитам и оттанцовывали с поклонниками так, как будто им по 16, а не почти по 50 лет.

Большинство артистов уже после фестиваля уверенно заявили, что точно вернутся сюда на следующий год... с новыми хитами.