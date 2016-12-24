«От нас с вами зависит, какой будет Мордовия»

Глава республики призвал строителей не снижать темпа работ

На прошедшем в здании Государственного русского драматического театра торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню строителя, Глава Мордовии Владимир Волков рассказал, как будет развиваться отрасль в ближайшие годы и почему трудности, с которыми она столкнулась, являются временными.

«Сегодня мы чествуем представителей одной из самых уважаемых и почитаемых в народе профессий, - отметил в своем приветствии руководитель региона. - Современная история стройиндустрии Мордовии - это история талантливых и преданных делу специалистов, амбициозных планов, рекордных достижений и уникальных проектов, получивших мировое признание».

По мнению Главы, именно со строительства началось комплексное развитие всей республики. А последние годы и вовсе стали своеобразным «строительным марафоном». Объекты Тысячелетия, футбольного первенства планеты, инфраструктурные проекты позволили существенно обновить облик Саранска, превратить его в современный, уютный и привлекательный для жизни город. Изменились и сами люди, образ их жизни, мышление. «Стадион, аэропорт, гостиницы, вокзалы, дороги, инженерные сети, жилые дома, студенческие общежития, школы, больницы, театры, торгово-развлекательные центры, скверы и набережные - всё, что создано руками строителей, будет еще долго служить жителям Мордовии», - продолжил Владимир Волков.

В то же время следует признать, что многие предприятия из-за огромного напряжения сил ныне испытывают определенные сложности. Есть проблемы с получением новых контрактов, ликвидацией образовавшейся задолженности. «Но нужно понимать, что эти трудности временные, - подчеркнул Глава Мордовии. - Впереди у нас новый этап развития, связанный с реализацией национальных проектов. При успешном прохождении конкурсных процедур Мордовия получит из федерального бюджета около 55 миллиардов рублей».

Большая часть средств пойдет на развитие сфер образования, здравоохранения, культуры, а также на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды проживания, что в свою очередь подразумевает ремонт и возведение целого ряда объектов в столице республики и в муниципальных районах.

Другим ключевым направлением становится жилищное строительство. За шесть лет объем работ предстоит увеличить в полтора раза! До 2025 года планируется сдать в эксплуатацию не менее 2,5 млн квадратных метров жилья, причем около 338 тысяч - уже в текущем году. Динамика первого полугодия показывает, что задачи на 2019 год, скорее всего, будут выполнены. С января по июнь построено 164 тысячи «квадратов», то есть на 15% больше, нежели за аналогичный период 2018 года.

В дальнейшем объемы работ будут только возрастать. Только в третьем и четвертом микрорайонах жилого массива «Юбилейный» намечено ввести в строй свыше трех десятков многоквартирных домов, плюс два детских сада и школу на полторы тысячи мест. А ведь, помимо этого, возводятся или готовятся к возведению другие микрорайоны: на улицах Васенко и Лесная, в районе улиц Фурманова, Гагарина и Коммунистическая, между рекой Инсар, улицей Кочкуровской и стадионом «Мордовия Арена».

Большим подспорьем для стройорганизаций могут также стать: нацпроект «Жильё и городская среда», госпрограмма комплексного развития сельских территорий, уникальная республиканская программа льготной ипотеки под 5% годовых (на сегодняшний день, к слову, число ее участников перевалило за 5000).

«Сейчас нам нужно как можно быстрее организовать полный цикл производства и строительства дешевого жилья - от выпуска необходимых материалов до сдачи домов «под ключ», - заявил Владимир Волков. - Удешевить стоимость работ и оперативно реализовать программы комплексной застройки мы можем и в рамках нацпроекта, предусматривающего, в частности, оказание поддержки при возведении инженерных сетей. Но для этого нужны готовые перспективные контракты, земельная документация».

К чести застройщиков следует заметить, что они довольно чутко реагируют на все новшества и изменения в законодательстве. Так, уже ведется строительство двух жилых домов с применением так называемых эскроу-счетов. Еще по 18 «долевым» домам получены заключения, которые позволят сдать их в действующем режиме.

Не менее масштабные задачи стоят и перед дорожниками. В рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Мордовия должна получить из федерального бюджета свыше 16 млрд рублей, что позволит привести в порядок и построить все магистрали, обозначенные в поступивших наказах. Отремонтировать в течение шести лет планируется около 1200 км автодорог. В том числе более 100 км - в Саранской городской агломерации, куда входит и Рузаевка. Также предполагается приступить к возведению транспортного обхода «города железнодорожников», шоссе Светотехстрой - Химмаш в республиканской столице.

«Работы нашим строителям хватит на несколько лет вперед! - подытожил Глава РМ. - Важно только не снижать темпов и качества. Говоря о результатах, мы часто оперируем цифрами: количеством квадратных метров жилья, километрами новых трасс или гектарами территорий. Но за каждой из них - огромная работа сотен предприятий и тысяч людей. От нас с вами зависит, какой будет Мордовия завтра, насколько комфортной она станет для новых поколений ее жителей».

В честь праздника многие работники отрасли получили награды и благодарности. За выдающиеся заслуги перед республикой звание «Почетный гражданин РМ» присвоено Петру Автаеву. Региональный орден Славы III степени вручен генеральному директору предприятия «Ремстрой» Александру Щемерову.



