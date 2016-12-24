Внимание: набор сотрудников в МВД РМ

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Следственное управление МВД по Республике Мордовия объявляет набор кандидатов на службу в органы внутренних дел из числа граждан, проходивших службу в Вооруженных силах Российской Федерации, способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке, состоянию здоровья и уровню образования выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел.
Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
- стабильная заработная плата;
- право на получение пенсии после 20 лет службы либо по достижении возраста 50 лет;
- бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;
- ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы (выслугу лет);
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы;
- премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей.
Помимо этого, установлены новые размеры страховых выплат по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников и членов их семей, а также размеры выплат при увольнении сотрудников со службы в органах внутренних дел.
Предусмотрено предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилья.
На службу в органы внутренних дел могут быть приняты граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие высшее юридическое образование, отслужившие в Вооруженных силах России и годные по состоянию здоровья, физической подготовке, не имеющие судимости, готовые по своим деловым, личным и нравственным качествам к службе в органах внутренних дел.
Гражданину, изъявившему желание поступить на службу в органы внутренних дел, необходимо обратиться к руководителю следственного подразделения района или в группу по работе с личным составом Следственного управления МВД по Республике Мордовия (г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.75). При себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы об образовании, а также иные документы, характеризующие личность (характеристики с места работы, учебы, свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки, резюме и т.п.).
Первоначальное собеседование проводит руководитель подразделения, куда планируется назначение кандидата, в ходе которого кандидату сообщат об условиях службы, основных требованиях, предъявляемых к деловым и нравственным качествам кандидатов.
После принятия руководителем решения о дальнейшем изучении кандидата, претендент направляется на первоначальное психологическое обследование и на сдачу вступительных испытаний по общей и физической подготовке. Нормативы по физической подготовке различаются в зависимости от возраста и пола претендента.
При положительных результатах прохождения вступительных испытаний руководство органа внутренних дел принимает решение о направлении кандидата для прохождения ВВК и психодиагностического обследования. Данные мероприятия проводятся в медсанчасти МВД по Республике Мордовия. Предварительно кандидат собирает необходимый перечень медицинских документов в поликлинике по месту жительства.
При рассмотрении вопроса о замещении должности следователя кандидат дополнительно проходит исследование с применением полиграфа.
Материальные затраты, связанные со сбором документов, прохождением освидетельствования ВВК, кандидату не возмещаются. При положительном прохождении всех этапов отбора и при наличии вакантных должностей руководитель органа внутренних дел принимает решение о приеме гражданина стажером по предполагаемой должности.
Контактные данные: (8342) 29-87-51, (8342) 29-87-62, aromanovich@mvd.ru
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