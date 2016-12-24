Мордовский стартап готовится выйти на европейский рынок

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Мордовское инновационное производство «ЭлементПро» - проектная компания Центра нанотехнологий и наноматериалов РМ - при содействии республиканского Центра поддержки экспорта примет участие в работе ХХI Международной специализированной выставки «К 2019», которая пройдет в Дюссельдорфе (Германия) с 16 по 23 октября. Среди переработчиков пластмасс данная площадка неофициально считается «номером один» в мире. Поскольку именно здесь, как правило, презентуются самые передовые технологии и продукты, методы конструирования, современные тенденции. В нынешнем году, как ожидается, свои разработки на выставке представят свыше 3000 компаний более чем из 60 стран.
Наше предприятие вошло в список участников Объединенного Российского стенда, что позволяет надеяться на гарантированный интерес со стороны гостей и специалистов. В основном будут представлены так называемые суперполимеры, «наделенные» уникальными свойствами - от повышенной прочности и теплопроводности до стойкости к истиранию и нагрузкам. Особо отмечается, что новые и модифицированные компаунды, краски и прочие полимерные материалы являются результатом совместной деятельности целого ряда стартапов, объединенных в кластер инновационного химического производства. Аккумулировать и реализовать удалось множество перспективных идей, уникальных наработок, а также технологий введения функциональных добавок, улучшающих свойства материалов для строительной, кабельной, электротехнической и химической промышленности.
Сейчас «ЭлементПро» продолжает создавать и производить модифицированные полимерные материалы. В числе его основных потребителей фигурируют более десятка известных во всем мире и только начинающих компаний. Выставка в Дюссельдорфе позволит предприятию увеличить портфель заказов и выйти на европейский рынок, интересный как с точки зрения востребованности модифицированных материалов, так и с позиции расширения партнерской сети.
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