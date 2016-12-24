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Как сообщил начальник Административно-технической инспекции города Алексей Вахтеров, в Саранске на сегодняшний день зафиксировано 233 места производства земляных работ.
«По актам не сданы 170 мест производства работ. Приёмка ведется постоянно. В августе уже выдано 47 разрешений на производство земляных работ, по актам принято 23», - доложил он на совещании Главе Саранска Петру Тултаеву. По Правилам благоустройства, после проведения разрытий благоустройство должно быть в обязательном порядке полностью восстановлено. «Если предприятия, индивидуальные предприниматели не восстанавливают нарушенное благоустройство, на них составляются протоколы, а затем они привлекаются к административной ответственности», - отметил Алексей Вахтеров.
Мэр Саранска отметил, что действовать необходимо в рамках своих полномочий и в соответствии с законом. «Работы нужно проводить оперативно. Скоро 1 сентября. Проинспектируйте территории возле школ, чтобы там разрытий не было», - указал Пётр Тултаев. Также он дал поручение пересмотреть список уполномоченных от Администрации города на составление протоколов за нарушение Правил благоустройства.
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