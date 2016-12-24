Зимой горожан вновь порадуют площадками для спортивного отдыха

С флагом без «башни»!
Блогершу из Саранска ограничили в свободе за сожжение государственного символа РФ
Мэр Саранска Пётр Тултаев поручил ответственным чиновникам Администрации города уже сейчас продумать схему организации спортивного досуга горожан в зимний период.
«Зима не за горами. Нужно определить, где будут размещаться катки, кто их будет обслуживать, и решить вопросы по организации пунктов проката коньков и лыж. Также в обязательном порядке должен быть горячий чай. В прошлом году мы проводили День здоровья. Горожане активно принимали в нем участие. Нам надо определиться с датой его проведения на следующий год и включить в план мероприятий».
Блогершу из Саранска ограничили в свободе за сожжение государственного символа РФ
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