Зимой горожан вновь порадуют площадками для спортивного отдыха

Мэр Саранска Пётр Тултаев поручил ответственным чиновникам Администрации города уже сейчас продумать схему организации спортивного досуга горожан в зимний период.

«Зима не за горами. Нужно определить, где будут размещаться катки, кто их будет обслуживать, и решить вопросы по организации пунктов проката коньков и лыж. Также в обязательном порядке должен быть горячий чай. В прошлом году мы проводили День здоровья. Горожане активно принимали в нем участие. Нам надо определиться с датой его проведения на следующий год и включить в план мероприятий».