На Химмаше завершились работы по благоустройству дворовых территорий

На совещании в саранской мэрии в понедельник оценивали промежуточные результаты масштабных работ по благоустройству дворовых территорий.

Глава Администрации Октябрьского района Сергей Мальченков доложил, что на Химмаше во всех дворах, где проводилось благоустройство, работы завершены. «Осталось установить три опоры наружного освещения во дворе МКД №3 по ул. Октябрьской в р.п. Ялга и четыре опоры наружного освещения в р.п. Николаевка, во дворах МКД №18 и №19 по ул. Кооперативной. По заверению подрядной организации, на текущей неделе эти работы будут выполнены», - отметил Сергей Мальченков. «Сергей Александрович, когда последняя опора будет установлена и фонарь на ней засветится, идите в отпуск, отдыхайте», - дал «вольную» районному руководителю мэр Саранска Пётр Тултаев.

В Пролетарском районе благоустройство завершено на шести придомовых территориях из десяти. «У нас работает та же подрядная организация, что и в Октябрьском районе - ООО «Дорожник». Руководитель обещает, что в течение двух недель во всех дворах работы будут завершены», - рассказал глава Администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.

«Нам нужно уже сейчас думать о перспективе. Для этого необходимо составить план работ на 2020 год, в том числе по реализации национальных проектов. По отдельным объектам необходимо готовить проектно-сметную документацию», - резюмировал после докладов подчиненных Пётр Тултаев.