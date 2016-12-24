Пётр Тултаев предложил предпринимателям взять шефство над малоимущими семьями

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Как известно, все руководители структурных подразделений Администрации города курируют семьи, которым нужна поддержка.
«Есть семьи, которые нуждаются в помощи. У каждого из вас есть подшефные семьи. И нужно не только оказывать им помощь к праздникам, но и поддерживать связь с ними постоянно. Не затягивайте с визитом к ним на 1 сентября. Лучше это сделать в ближайшее время. Подчеркну: это дело сугубо добровольное, всё на вашей совести.  Было бы очень хорошо, если бы шефство над малоимущими семьями взяли и предприниматели», - отметил Пётр Тултаев.

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