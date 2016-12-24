В дорожном строительстве будут качественные улучшения

Глава Мордовии Владимир Волков проинспектировал работы на автомагистралях, производимых в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Саранске, на улице Рабочая, а точнее на двухкилометровом участке от ул. Б. Хмельницкого до проспекта Ленина, сейчас завершается ремонт проезжей части. В основном работы уже завершены. Осталось закончить укладку асфальтобетонного покрытия, нанести разметку и установить два десятка дорожных знаков. Так что совсем скоро по главной торговой улице города (а именно здесь, напомним, находится множество мелкооптовых магазинов, складов и баз) можно будет передвигаться без опаски повредить подвеску своего авто.

Транспортная развязка типа «Лук», что в районе тепличного комплекса, тоже, в принципе, почти готова. Движение по ней частично открыто, хотя по плану объект необходимо сдать в эксплуатацию к 25 ноября. Исходя из сложившихся реалий, компания-подрядчик «Мордовдорстрой» готова завершить работы досрочно, до конца сентября. Магистраль, к слову, будет отвечать всем предъявляемым требованиям. При ее возведении используются специальный высокопрочный щебень, влагостойкий битум. Есть отбойники, съезды, освещение, информационные табло и знаки. Тут даже разметка особенная - из термопластика.

Но главными дорожным проектом города Глава Мордовии всё же назвал мосты на Северо-Восточном шоссе, подчеркнув, что решение об их закрытии было принято только по результатам проведенной экспертизы. «Первоначально планировалось отремонтировать только один мост, - пояснил Владимир Волков. - Но выяснилось, что и другие находятся в аварийном состоянии. Движение по ним пришлось закрыть еще до того, как удалось изыскать средства на реконструкцию. Мы понимаем, что жители и гости республиканской столицы испытывают определенные сложности, добираясь по объездной дороге на Светотехстрой или Химмаш. Однако ЧП могло случиться в любой момент. К настоящему времени вопросы, связанные с финансированием ремонта всех трех сооружений, практически решены. Он будет проведен благодаря отдельной программе в рамках нацпроекта. Это позволит увеличить темпы строительства, открыть движение транспорта по шоссе до конца года».

Отметим, что по данным Управления автомобильных дорог Мордовии, в аварийном и предаварийном состоянии ныне находится 45 подобных сооружений. В данной связи Главой республики поставлена задача оперативно подготовить проектно-сметную документацию, дабы уже в следующем году включить их в соответствующую федеральную программу. «Будем работать в тесном контакте с Минтрансом страны и Росавтодором», - добавил региональный руководитель.

В Рузаевском районе строители также трудятся не покладая рук. Шутка ли: всего лишь за год нужно отремонтировать 50 км автодорог, то есть даже больше, чем за все предыдущее пятилетие! В стадии ремонта ныне находится, например, одна из самых загруженных трасс республики, соединяющая два крупнейших ее города. Сегодня работы переместились на самый последний ее участок, протяженность которого - 2,5 км. В сентябре они завершатся. И тогда качество сверхтвердого асфальтобетона оценят самые беспристрастные проверяющие - водители.

Примерно в то же время в строй предполагается ввести и 1,7-километровый подъезд к с. Болдово от автодороги Рузаевка - Ковылкино - Торбеево. Среди прочего выполнена очистка шоссе от древесно-кустарниковой растительности, сделан дренаж, уложен щебень.

«Всего в текущем году в республике будет приведено в нормативное состояние 68 участков дорог общей протяженностью 146 километров, - заявил по результатам поездки Глава Мордовии. - Нет никаких сомнений, что все объекты будут построены вовремя и даже с опережением графика. Но «дорожный» нацпроект подразумевает еще и качественные улучшения. В том числе путем внедрения самых передовых технологий и материалов».



