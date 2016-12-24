Квентин Тарантино: «Я своими глазами увидел вашу любовь!»

Голливудский режиссер признался в Москве, что у него - русская душа

Квентин Тарантино прилетел из-за океана в российскую столицу, чтобы представить свой девятый фильм - «Однажды в… Голливуде». Действие в фильме происходит в 1969 году. Некий популярный сериальный актер и его дублер (эти роли исполняют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт) пытаются пробиться в кинобизнес, соответствовать духу времени и как-то выживать в быстро меняющемся мире.



Об этой картине стали говорить задолго до ее выхода в мировой прокат. Виной тому не только сильнейший актерский состав: Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино, Марго Робби и другие американские кинозвезды первой величины. По ходу съемок появилась информация о том, что Тарантино снимает свой последний фильм и уходит из кинематографа… Но вот знаменитый режиссер приехал представлять свою новую картину в Москву, и от этой новости не осталось и следа. Тарантино сообщил, что не собирается завершать свою карьеру. Во всяком случае, пока...

Царь-пушка - это не игрушка!

В российскую столицу Тарантино приехал на несколько дней. Программа у режиссера была довольно насыщенная. Квентин встретился с министром культуры России Владимиром Мединским. Вместе они прогулялись по музеям и территории Кремля. Министр показал именитому гостю сокровища русских царей, царь-колокол и царь-пушку (Квентина, неравнодушного к оружию, особенно впечатлила последняя). Прогулялся американский гость по Красной площади. Давно известно, что Тарантино с большим уважением относится к русской культуре (неоднократно он признавался в любви к нашим литературным классикам и живописцам), высоко ценит и наше кино.

- Если бы я делал кино о Тарантино, то там был бы один русский фильм, который маленький Квентин очень любил, - признался нам режиссер. - Но он не знал тогда, что этот фильм русский. Это «Человек-амфибия» (советский фильм 1962 года. - прим. авт.). Я его смотрел по телевизору, и он мне очень нравился. Его никогда не показывали у нас в кинотеатрах, а только на одном из телеканалов.

Это было в начале 70-х…

Это не первый визит Тарантино в Россию. Режиссер, впервые побывавший в Москве в 2004 году (тогда он представлял российской публике вторую часть своего фильма «Убить Билла»), признал, что за 15 лет российская столица сильно изменилась - стала краше.

Увы, исполнители главных ролей - Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт - в Москву не приехали. У Лео сейчас куда более важные дела: он находится в романтическом путешествии в Италии со своей невестой - моделью и актрисой Камилой Морроне, а компанию им составили… их родители. Так что скоро, похоже, в Голливуде станет на одного холостяка меньше...

Лео и Брэд в одном вагоне

На следующий день после прогулки по Москве Квентина Тарантино терзали журналисты. Сначала у гостя состоялась небольшая фотосессия на крыше отеля с видом на Красную площадь, потом - пресс-конференция. Квентин был в приподнятом настроении и охотно отвечал на вопросы.

- Действия в вашем фильме происходят в 1969 году. Вам самому на тот момент было шесть лет. Есть ли в фильме какие-то ваши личные воспоминания о том времени?

- Наша семья жила тогда в восточном Лос-Анджелесе, но мы часто бывали в Голливуде. Мой отчим рассказывал мне о голливудском бульваре, по которому проходили известные люди, и там заложены плиты с их именами… Что помню лучше всего - это радио и то, насколько оно было важно. Ты едешь в машине, путешествуешь - и слушаешь только один канал... и никуда не переключаешь… Я отчетливо помню, как выглядели остановки, рекламные щиты… Это вот как раз то, о чем думает шестилетка, когда едет на машине...

- «Однажды в… Голливуде» - первый фильм, где вместе снялись Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Как вам удалось заманить их обоих к себе в картину?

- Я очень хотел, чтобы они были у нас в фильме. Но не был уверенным на все сто процентов , что они оба согласятся… Хотя я раньше работал с обоими, но по отдельности (Брэд Питт снимался у Тарантино в фильме «Бесславные ублюдки», а Леонардо Ди Каприо - в картине «Джанго освобожденный» - прим. авт.). Предложил им обоим сниматься. Они прочитали сценарий и сказали, что хотели бы поработать с этими персонажами. Почему я выбрал именно Лео и Брэда? По сюжету фильма один - дублер другого. То есть они должны быть похожи друг на друга. Не полностью, конечно, но походкой, мимикой… И должно быть какое-то внешнее сходство. И оно у них есть! Мы не могли взять просто каких-то актеров, которые не похожи друг на друга, и начать снимать их. На мое счастье, оба согласились…

- Квентин, скажите, это действительно ваш последний фильм и вы уходите из кинематографа?

- Нет. Я хочу сделать десять фильмов. Это девятый. И я хочу, чтобы появился еще один фильм. У меня есть еще одна идея, которую я хотел бы воплотить в кино. Поэтому то, что вы увидите сейчас, это мой предпоследний фильм. Я вложил в него всё, что у меня было в сердце и в уме…

- О чем будет ваш последний фильм?

- Пока точно не знаю. Но если подумать, все мои фильмы как бы рассказывают одну и ту же историю. А один фильм - это как вагончик в составе поезда… Мне хотелось бы сделать кино, которое завершит логику всего моего огромного фильма-поезда. Возможно, это будет какой-то фильм, который станет апогеем всего предыдущего...

И звезда с звездою говорит…

Вечером у режиссера была запланирована премьера в кинотеатре «Октябрь». Красную дорожку решили постелить на улице. Фанаты, вооруженные фотографиями Тарантино, стали собираться у входа в здание за несколько часов до прибытия голливудской звезды. Надо отдать должное режиссеру: несмотря на начинающийся дождь, он терпеливо и с улыбкой раздавал автографы, а с кем-то даже успел сделать селфи. Проход по красной дорожке длиной всего лишь в несколько десятков метров занял больше получаса.

Конечно, не обошли своим вниманием премьеру Тарантино российские звезды. И даже министр культуры Владимир Мединский.

Побывали на премьере «Однажды в… Голливуде» и Ксения Собчак с Константином Богомоловым. «Сладкая парочка» только-только вернулась из отпуска, который провела на Сардинии. Видимо, по инерции звезды позировали фотографам по отдельности. Хотя приглашения на свадьбу, которая должна будет состояться в сентябре, уже разосланы. Ксения даже успела перед премьерой взять у Квентина интервью. Интересно, пригласила ли она режиссера на свадьбу?..

Признания в любви

Тарантино представил российским зрителям свой фильм лично. Зал при появлении Квентина взорвался овацией и криками восторга. И чей-то громкий мужской голос прокричал: «Я люблю тебя, Тарантино!» На что Квентин не растерялся и ответил: «И я тоже тебя люблю, чувак!»

А потом пояснил зрителям, откуда берет начало его любовь к России.

- Я был в Москве в 2004 году, - вспомнил со сцены Тарантино. - Я тогда слышал, что здесь любят меня и мое кино. Но не мог и представить, насколько всё это правда. И когда приехал, своими глазами увидел вашу любовь... Я простой американец, который ценит ваше мнение. И в этот раз я был поражен, как меня снова так же тепло принимают (и здесь, в кинотеатре, и на улицах) простые люди! Когда я сейчас шел по красной дорожке, одна молодая девушка сказала мне одну фразу, и я хотел бы ее процитировать: «Тарантино, у тебя - русская душа!» Наверное, это правда. Итак, от всей моей русской души я хочу представить вам фильм «Однажды в… Голливуде!»… И очень хочу, чтобы он вам понравился…