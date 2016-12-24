Халатность в белых халатах

Отвечать за гибель 6-летнего пациента в частной саранской клинике предстоит анестезиологу-реаниматологу

В Мордовии завершено расследование громкого уголовного дела о гибели маленького пациента в больнице. Не самую сложную операцию по удалению аденоидов 6-летнему Вадиму Низамутдинову (имя и фамилия несовершеннолетнего изменены) делали в саранской частной «Клинике инновационной медицины». Юный пациент умер спустя несколько часов после хирургического вмешательства. После трудоёмкого и длительного расследования (трагедия случилась ещё в феврале 2018 года) обвинение было предъявлено анестезиологу-реаниматологу клиники Андрею Долгову. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Операция

6-летний Вадим Низамутдинов был долгожданным ребенком в социально благополучной саранской семье. Отец мальчика является руководителем одного из автосервисов, расположенного на улице Васенко, а мать занимается организацией и оформлением свадеб.

Когда у ребенка возникли проблемы с дыханием, родители отвели сына к врачу. Причиной недомогания оказались аденоиды - патологически увеличенная носоглоточная миндалина, вызывающая затруднение носового дыхания, снижение слуха и другие расстройства.

При выборе лечебного учреждения родители мальчика отдали предпочтение не государственной больнице, а частной «Клинике инновационной медицины», которая расположена на улице Васенко. Вполне возможно, взрослые доверились рекламе на сайте клиники. В ролике врач-оториноларинголог Константин Ермин убедительно вещал, что для маленьких пациентов врачи используют удаление аденоидов с помощью холодной плазмы: «Эта методика малотравматична. Аденоид удаляется практически бескровно».

В прайс-листе клиники операция «Аденотомия коблационная» стоила тогда 16 тысяч рублей. Возможно, родителям мальчика кто-то порекомендовал эту клинику, у которой имелась вполне успешная история проведения таких операций. Так или иначе, врач Константин Ермин в беседе с мамой Вадима заявил, что специализируется на отоларингологии, а потому сам будет делать операцию маленькому пациенту.

6 февраля 2018 года женщина привела сына в клинику, где ребенка прооперировали. После хирургического вмешательства Вадима отвезли в палату, но его состояние стало ухудшаться. Мальчика переместили в реанимационную палату, но усилия медиков положительного результата не давали. Малыша срочно госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу. В течение часа врачи боролись за жизнь маленького Вадима, но спасти его так и не удалось. Кстати, о смерти ребенка медики не удосужились сообщить в правоохранительные органы. Врачи ДРКБ заявили, что не обязаны сообщать о гибели пациента, если смерть носит некриминальный характер. Убитым горем родителям, видимо, тоже было не до звонка в полицию.

На следующий день мать мальчика сообщила о произошедшей трагедии в социальных сетях. После этого Пролетарский межрайонный следственный отдел организовал доследственную проверку информации и в тот же день возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Санкции статьи предусматривают наказание до 3 лет лишения свободы.

Сразу после трагедии врач Константин Ермин от каких-либо комментариев отказывался. А вот учредитель клиники - Михаил Исаев - не избегал журналистов: «Прежде всего я хочу принести соболезнования семье мальчика… Никто не ожидал таких последствий рядовой операции. Не буду касаться деталей операции. Скажу лишь, что врач делал всё, как нужно. Независимо от того, будет наша вина или нет, мы планируем выплатить семье, потерявшей ребенка, компенсацию».

Следствие

Расследование этого трагического инцидента заняло продолжительное время. Главным образом из-за многочисленных экспертиз. Как говорят следователи, такие дела - очень сложная категория, поскольку есть масса различных медицинских нюансов. Например, произошла остановка дыхания, а ее причиной могла стать работа сердца, легких и т.д.

Сама экспертиза проводилась в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы с частичным привлечением четырех специалистов из Чувашии. Каждый из специалистов давал заключение по своему профилю и пришел к своему выводу, что и было отражено в заключении. При этом в действиях врача-оториноларинголога Константина Ермина, проводившего операцию, и врачей Детской республиканской больницы, куда ребенок был доставлен из КИМ, следователи нарушений не нашли.

В итоге обвинение было предъявлено анестезиологу-реаниматологу клиники Андрею Долгову. Как полагает следствие, за юным пациентом после операции наблюдение должным образом не велось. В результате спасать мальчика в реанимации частной клиники принялись слишком поздно: драгоценное время было упущено.

Обвиняемый по этому делу - анестезиолог-реаниматолог Андрей Долгов - выпускник Медицинского института МГУ имени

Н.П. Огарева по специальности «Лечебное дело». С 2008 года он работал анестезиологом-реаниматологом в больнице скорой медицинской помощи, а затем в Республиканской клинической больнице.

В свою очередь сторона защиты по этому делу заказывала свою экспертизу, выводы которой, как можно догадаться, свидетельствуют о невиновности врача клиники.

Удаление аденоидов

Аденотомия - одно из самых частых оперативных вмешательств в ЛОР-практике. Часто она проводится в детском возрасте. Основным поводом к вмешательству является третья степень аденоидита, влекущая и затруднение дыхания носом, и постоянно обостряющиеся инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов. У ребенка нарушается правильное физическое развитие, лицо приобретает характерные черты, которые исправить потом уже будет практически невозможно. Кроме физического страдания, пациент испытывает психоэмоциональное беспокойство, недосыпает из-за невозможности нормального дыхания.

Главными симптомами тяжелого аденоидита считаются затрудненное носовое дыхание и частые инфекции ЛОР-органов. Ребенок дышит ртом, из-за чего кожа губ становится сухой и трескается, а лицо приобретает одутловатость и вытягивается. Обращает на себя внимание постоянно приоткрытый рот, а ночью родители с беспокойством слышат, как тяжело малыш дышит. Возможны эпизоды ночных остановок дыхания, когда миндалина полностью перекрывает своим объемом воздухоносные пути.



