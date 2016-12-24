«Газконтроль» ответит за обман стариков

В Саранске по подозрению в мошенничестве задержали сотрудников частной фирмы, продававших пенсионерам газовые сигнализаторы по завышенным ценам

Сотрудники силовых ведомств провели в Саранске операцию по задержанию сотрудников фирмы «Газконтроль» по подозрению в мошенничестве. По данным правоохранительных органов, они на протяжении длительного времени обманывали пожилых людей, навязывая им покупку газовых и дымовых сигнализаторов по завышенным ценам. МВД по РМ в отношении девяти граждан возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц»).

Сотрудники полиции совместно с оперативниками регионального Управления ФСБ РФ при участии бойцов Росгвардии пришли в офис «Газконтроля», что называется, без приглашения. Материалы оперативного видео демонстрируют весьма эффектную картинку: «Руки за голову!», «Всем оставаться на местах!» Сотрудники фирмы перечить бойцам Росгвардии, понятное дело, не рискуют. Во время обыска в фирме было найдено множество бланков договоров с данными нескольких тысяч жителей республики, а также удостоверения и наличные деньги в сумме около 300 тысяч рублей.

Как сообщил на брифинге для журналистов начальник отдела УЭБиПК МВД, подполковник полиции Александр Вдовин, документирование преступной деятельности «газовщиков»-мошенников проводилось оперативниками более полугода. Как установили полицейские, руководитель «Газконтроля» Линар Айбедуллов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом его деятельности являлось распространение кредитных карт одного из банков. Он арендовал офисное помещение в Саранске, обучил способам обмана нанятых им работников и руководил всеми их действиями.

Сотрудники фирмы приходили в квартиры к жителям Саранска и районов республики (в основном это были люди преклонного возраста: пенсионеры, инвалиды, участники ВОВ), представлялись сотрудниками газовой службы и, используя навыки убеждения и внушения, вынуждали граждан приобретать свои приборчики по завышенной стоимости. Для убедительности они облачались в форму, мало отличимую от спецодежды соответствующих служб. Да и удостоверения у них были соответствующие. Запудрив мозги пожилым людям, прыткие «газовщики» втюхивали им оборудование, сигнализирующее об опасности, по ценам, чуть ли не в десять раз превышающим его рыночную стоимость. Например, обманутым старикам продавали сигнализаторы загазованности за 6990 рублей и пожарные дымовые регистраторы за 2990 рублей, в то время как их закупочная стоимость составляла 600 и 300 рублей соответственно. Неплохой доход получался! И всего-то нужно завладеть вниманием пожилого человека, получить разрешение на «проверку» газового оборудования, а потом обрисовать «ужасные последствия» взрывов газа. А дальше требуется ловкость речи, немножко вранья, чуть-чуть запугивания ответственностью - и клиент «готов». По предварительным данным, от действий газовых «фирмачей» пострадало более 60 человек, ущерб составил более 350 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения в суде меры пресечения для задержанных: 6 членов преступной группы отправлены под подписку о невыезде, Линар Айбедуллов помещен под домашний арест, еще два человека заключены под стражу сроком на два месяца.

МВД по РМ обращается к тем, кто также пострадал от мошеннических действий организованной группы и под влиянием обмана приобрел у них газовые и дымовые извещатели. Полицейские предлагают обращаться в территориальные органы внутренних дел по месту жительства, где от них в кратчайшие сроки будут приняты заявления о совершенном преступлении и проведен необходимый перечень неотложных следственных действий.